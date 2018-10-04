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"Никуда не деться". Эксперт о закупках Украиной российского угля

(обновлено: 16:17 04.10.2018)
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© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту ОдессыРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
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Россия – основной поставщик угля на Украину, заявил глава профсоюза украинских горняков. В эфире радио Sputnik эксперт Леонид Хазанов отметил, что очевидная зависимость страны от российского угля вступает в противоречие с заявлениями Киева.

Россия остается основным поставщиком угля на Украину, заявил агентству УНИАН глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В прошлом году Украина импортировала антрацита на 75 млрд гривен (около 2,6 млрд долларов – ред.), причем из России – на 53 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов – ред.). В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам", – сообщил он.

Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
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Однако транспортная инфраструктура страны не готова к наращиванию импорта, отметил глава профсоюза. Волынец также указал, что запасы угля на украинских ТЭС на 600 тысяч тонн ниже, чем в прошлом году.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт, так как самые прибыльные из них находятся на неподконтрольной Киеву территории. Именно там добывают необходимый стране антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь из России, ЮАР и США.

В эфире радио Sputnik промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что очевидная зависимость Украины от российского угля вступает в противоречие с заявлениями Киева.

"Безусловно, здесь есть противоречие – с точки зрения политики и экономики. На Украине нас считают "страной-агрессором", но никуда без нашего угля они деться не могут. Дело в том, что для Украины потеряны угольные шахты Донбасса. А чтобы перестроить работу теплоэлектростанций на использование другого типа угля, нужны довольно большие деньги, многомиллиардные инвестиции. Никто Украине их не даст. Что остается украинским энергетикам? Закупать уголь в России. В противном случае – у ЮАР, США, но ничего хорошего из этого не выходит", – сказал Леонид Хазанов.

Отправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
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Осенью 2017 года Киев ввел санкции в отношении целого ряда российских компаний. В список, в частности, попал "Южтранс", входящий в "Южную угольную компанию". Предприятию запретили экспортировать уголь на Украину. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности". Однако вскоре ограничения сняли.

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