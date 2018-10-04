"Перепрошить менталитет". Эксперт о замене воинского приветствия на Украине

Верховная рада приняла закон о замене воинского приветствия лозунгом националистов "Слава Украине!". В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал это решение.

Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие.

Документ поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответствующий проект поручил разработать президент Петр Порошенко. Вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" украинские военные будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине – героям слава!".

Также документ закрепляет обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно проекту, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине!" также будут использовать сотрудники Национальной полиции.

Документ еще должен подписать президент, он вступит в силу после публикации в официальной прессе.

"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне – официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", – написал Порошенко в Twitter.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение украинских властей о замене воинского приветствия.

"Это событие, конечно, негативно отразится на отношениях Киева с европейцами – с Бандерой Украину в Европе никто не ждет. Это даст новые поводы для того, чтобы Украину критиковали такие европейские государства, как Польша или Венгрия, с которыми в последнее время у Киева и так обострились отношения по целому ряду вопросов. Украина скатывается в нацистскую идеологию, на государственном уровне поощряется русофобия, антироссийская риторика. К сожалению, украинская власть идет по пути "перепрошивки" менталитета украинского народа. Но, думаю, большая его часть все же понимает суть происходящего. В парламенте Украины, по сути, нет политических сил, которые бы выстраивали нормальную гуманитарную политику и отстаивали интересы украинского большинства. Судя по всему, Петр Порошенко накануне парламентских и президентских выборов ориентируется на националистическое меньшинство. Поэтому, полагаю, это не последнее одиозное решение украинских властей, которое прославляет и героизирует нацистских преступников", – сказал Иван Мезюхо.

"Слава Украине – героям слава!" – лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров – Бандеры и Романа Шухевича – вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" – массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Экстремистская организация, запрещенная в России