Экономист о планах дедолларизации: речь не идет о полном отказе от доллара

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже внесен в правительство. Оглашенные меры оценил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

План по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство, заявил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

"Уже внесли в правительство", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос, когда будет готов план по дедолларизации экономики.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется.

Со своей стороны, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду сообщил, что его ведомство, Минфин и ЦБ подготовили меры по дедолларизации российской экономики.

"У нас целый набор мер, и в первую очередь это стимулирующие меры, которые будут делать такого рода операции более эффективными, более простыми и более удобными для компаний и для населения", – добавил Орешкин.

Работу российских министерств и ведомств на данном направлении оценил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

"Радует, что все ключевые министерства и ведомства, ответственные за эту сферу, уже работают сообща. Вырабатывается стратегия на обозримую перспективу, хотя всем понятно, что отказ от доллара – долгая история. Этот отказ не может произойти мгновенно, американский доллар – мировая денежная единица, отрадно, что наша власть, наши министры это прекрасно понимают и действуют достаточно аккуратно и осторожно. Говорят о том, что этот процесс растянется, как минимум, на несколько лет, не будет мгновенным. Речь не идет о полном отказе от доллара, речь о стимулировании тех производителей, экспортеров, которые будут рассчитываться в рублях. Это означает, что наша власть прекрасно понимает угрозы и риски, которые исходят от использования доллара в качестве средства платежа, средства обращения, пытаются их минимизировать", – считает Игорь Ковалев.

По его словам, власти США своими действиями фактически подталкивают зарубежных партнеров искать альтернативы расчетам в долларах.

"Американцы в ущерб своим партнерам пытаются найти выгоды. Доллар используется в качестве инструмента давления на своих партнеров, это осознание приходит и многим другим странам, в том числе странам Евросоюза, которые совсем недавно воспринимались как ближайшие и непоколебимые соратники США. Отказаться от доллара – это уже не просто разговоры. Когда США вышли из сделки по Ирану, оставшиеся в этой сделке страны ЕС договорились, что для расчетов будут теперь использовать евро. Доллар – мировая денежная единица, но есть масса конкурентов, которые хотят серьезно потеснить доллар. На долю евро уже приходится 20% мировых расчетов", – отметил Игорь Ковалев.