"Агония". Политолог об объявлении Киевом консула Венгрии персоной нон грата

МИД Украины объявил консула Венгрии в городе Берегово персоной нон грата. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала решение украинского руководства.

Консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение трех суток, сообщается в четверг на сайте МИД Украины.

Тем самым власти Украины выражают недовольство тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, не совместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", – говорится в сообщении украинского МИД.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала решение Киева.

"То, что мы сейчас наблюдаем, вне зависимости от того, кого они (украинское руководство – ред.) кем объявляют, это уже просто агония государственности. Потому что то, что у Венгрии есть определенные амбиции в этом регионе, это странно отрицать. Венгры вспомнили о своей идентичности, когда стало понятно, что Киев ни перед чем не остановится в попытке построить национальное государство, выстроить гражданскую, политическую украинскую нацию. И в этой конфигурации ни венграм, ни румынам, ни людям с польской идентичностью, ни тем более русским – места нет", – сказала Наталья Макеева.

По ее мнению, все идет к тому, что в современных границах Украина вскоре перестанет существовать.

"Я лично думаю, что в ближайшие годы Украина в современных границах существовать перестанет: Крым навечно вернулся в состав России, республики Донбасса, я думаю, тоже безвозвратно уже покинули Украину, и в дальнейшем частично приграничная с Венгрией территория, частично Львовщина, частично еще некоторые территории отойдут к сопредельным государствам. И, скорее всего, Украиной будут называть совершенно другую территорию, гораздо меньшую, чем территория современной Украины на политической карте мира", – заключила политолог.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.