Военный эксперт оценил планы США по созданию гиперзвукового оружия

Пентагон пообещал создать гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось. Военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что заявления американских военных далеко не всегда соответствуют реальности.

Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось, заявил журналистам первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", – сказал Шанахан, добавив, что подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включен в запросы на будущие оборонные бюджеты.

В настоящий момент американское оборонное ведомство занимается подсчетами того, какой объем средств для этого необходим.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал заявление Шанахана.

"Гиперзвуковое оружие – это принципиально новый этап развития вооружений и военной техники, военного искусства. Поэтому все мощные армии мира – России, Соединенных Штатов, Китая, других государств – будут стремиться к его созданию и развитию. Сумеют ли США создать его раньше намеченных сроков, будет зависеть, в первую очередь, от тех разработок, которые у них есть на сегодняшний день. А они сами признались, что серьезно отстают в этих разработках, в том числе и от Российской Федерации. Так что заявления, которые звучат сегодня от отдельных руководителей военного ведомства, политических деятелей США, далеко не всегда соответствуют реалиям. В принципе, технические возможности у них есть, научные и экономические возможности позволяют, но справятся ли они с этой задачей так, как об этом заявляют, сказать трудно. По тем данным, которыми мы располагаем, они будут, по крайней мере на ближайшем этапе, отставать от тех разработок, которые имеются у РФ", – сказал Владимир Богатырев.

В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.

В марте в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.