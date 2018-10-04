Военный эксперт оценил планы США по созданию гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось, заявил журналистам первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.
В настоящий момент американское оборонное ведомство занимается подсчетами того, какой объем средств для этого необходим.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал заявление Шанахана.
"Гиперзвуковое оружие – это принципиально новый этап развития вооружений и военной техники, военного искусства. Поэтому все мощные армии мира – России, Соединенных Штатов, Китая, других государств – будут стремиться к его созданию и развитию. Сумеют ли США создать его раньше намеченных сроков, будет зависеть, в первую очередь, от тех разработок, которые у них есть на сегодняшний день. А они сами признались, что серьезно отстают в этих разработках, в том числе и от Российской Федерации. Так что заявления, которые звучат сегодня от отдельных руководителей военного ведомства, политических деятелей США, далеко не всегда соответствуют реалиям. В принципе, технические возможности у них есть, научные и экономические возможности позволяют, но справятся ли они с этой задачей так, как об этом заявляют, сказать трудно. По тем данным, которыми мы располагаем, они будут, по крайней мере на ближайшем этапе, отставать от тех разработок, которые имеются у РФ", – сказал Владимир Богатырев.
В марте в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.