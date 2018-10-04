Эксперт объяснил, зачем США хотят применить F-22 в Сирии

США могут активизировать использование F-22 в ответ на поставку Сирии комплексов С-300, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка предположил, как это повлияет на обстановку.

Соединенные Штаты допускают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для проведения воздушных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет издание The Drive.

В начале военной кампании в Сирии, когда возможные ответные шаги сирийских войск были еще неясны, американские ВВС уже применяли F-22 и F-16CJ, которые предназначены для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, указывает издание. Теперь Соединенным Штатам, вероятно, придется вернуться к своей изначальной тактике, полагает The Drive.

При этом на данный момент американцы уже используют F-22 в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, отмечает издание.

Предположение СМИ прокомментировал генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

"Я думаю, США хотят посмотреть, как будут себя вести эти самолеты при контроле воздушного пространства системами С-300. То есть здесь настройка и проверка вооружения, и с учетом этой проверки они, возможно, внесут некие поправки в свои самолеты. Однако теперь и израильские самолеты, и все самолеты стран НАТО будут, конечно, опасаться приближаться к воздушному пространству Сирии – это сделает работу наших вооруженных сил немного более спокойной, снизит количество провокаций. В политическом плане США, конечно, будут продолжать попытки поменять правительство Сирии. Но сейчас, когда территория практически очищена от террористов, это будет довольно проблематично. А поставки наших комплексов С-300 снизят поставки вооружения по воздуху для сирийских террористов, что тоже должно положительно сказаться на общей обстановке", – сказал Виктор Прядка в эфире радио Sputnik.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.