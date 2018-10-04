"Воспитательная акция". Эксперт о недопуске Украины на встречу НАТО

Главу Минобороны Украины не пустили на встречу министров стран НАТО. В Европе нарастает усталость от Украины, полагает эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

Главу украинского Минобороны Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Об этом заместитель главы миссии Украины при Альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал украинскому изданию "Европейская правда".

По словам Мукосия, Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании.

Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.

"Это основной принцип Альянса, то есть одна, даже маленькая, страна может заблокировать коллективное решение, которое инициируются даже такими союзниками, как США", – заключил он.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует встречи из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который вступил в силу в сентябре 2017 года. Документ значительно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств на Украине, что вызвало критику со стороны ряда стран. В Будапеште, Бухаресте и Москве считают, что закон об образовании нарушает конституцию Украины и международные обязательства Киева.

Запретом посещения министерской встречи НАТО Венгрия хочет проучить Украину, полагает эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Двусторонние отношения Венгрии и Украины будут оказывать очень большое влияние на дальнейшее общение и ЕС, и даже НАТО с Украиной. В Европе постепенно нарастает усталость от Украины и разочарование, потому что она явно не идет по демократическому пути. С восточноевропейскими странами у нее достаточно много проблем. Но я бы еще не говорил о противостоянии, это было бы слишком громко сказано. Пока венгерское руководство просто дает понять украинцам, что может многим процессам помешать. Это скорее была воспитательная акция", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Новый виток обострения отношений между Украиной и Венгрией произошел после появившейся в СМИ информации о том, что консульство Венгрии в расположенном у ее границ украинском городе Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта без ведома Киева. В МИД Украины объявили о намерении выслать консула Венгрии из страны, а Будапешт сообщил о возможности симметричного ответа.