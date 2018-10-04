Эксперт: пошлины не действуют, и США начинают давить на Китай по-другому

Вице-президент США Майк Пенс считает, что "вмешательство" России меркнет на фоне действий Китая. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, во что могут вылиться новые претензии к Пекину.

Вице-президент США Майк Пенс считает, что российские "попытки вмешательства" в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай, передает агентство Bloomberg со ссылкой на текст его речи, с которой он должен выступить в четверг в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне.

По утверждению Пенса, Пекин мобилизовал "скрытых агентов влияния" и использует пропаганду для того, чтобы изменить восприятие американцами политики Китая. По мнению вице-президента, Китай также использует "долговую дипломатию", чтобы распространить свое влияние. В своей речи он упоминает сведения американской разведки, согласно которым Пекин намерен использовать в своих интересах любые противоречия между федеральными и местными властями в США.

Согласно тексту, вице-президент также заявит, что Китай пытался повлиять на предпринимателей, чтобы те осудили торговую политику США. "В одном из недавних примеров они угрожали одной значимой американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если та не станет выступать против политики нашей администрации", – говорится в тексте.

Пенс также намерен обратить внимание на инцидент в водах Южно-Китайского моря, когда китайский корабль прошел примерно в 40 метрах от американского эсминца Decatur, вынудив его резко изменить курс, чтобы избежать столкновения. В Минобороны Китая после этого происшествия заявили, что эсминец США незаконно вошел в воды рядом с островами Наньша (Спратли, Китай считает их своими), и китайский корабль предупредил его о необходимости покинуть акваторию.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров полагает, что эту провокацию США будут использовать для дальнейшего давления на Пекин.

"Китай – не новая цель для американских информационных атак. О том, что он представляет угрозу, в США заявляли неоднократно. И сейчас между двумя странами идет настоящая торговая война. Кроме торговых ограничений США периодически выдвигают в адрес Китая и другие обвинения – вспомнили китайских хакеров, ситуацию в Южно-Китайском море сейчас начинают раскручивать как якобы агрессивные действия Китая. Там действительно, существуют спорные территории, но это спор между Китаем и соседями – не между Китаем и США. Что там делают американские корабли и зачем они провоцируют Китай – это самый большой вопрос. Есть опасения, что США сейчас начнут "разыгрывать карту" Южно-Китайского моря. Это опасно. Мы видим, что риторика как раз об этом свидетельствует: если ответственные представители США заявляют, что Китай в своих действиях якобы переходит границы, это фактически провоцирует на раскручивание спирали конфликта", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, США будут применять различные формы давления на Китай.

"Я думаю, что мы увидим в ближайшее время какие-то новые претензии к Китаю. Это происходит потому, что торговая война не приносит на данный момент результата. На ограничения, которые наложили США на китайский импорт, Китай ответил соответствующими симметричными ограничениями. Поэтому я думаю, что США перейдут к другим формам давления. Этот инцидент в Южно-Китайском море – это подтверждение того, что начинают применять другие формы давления на Китай", – считает Игорь Шатров.