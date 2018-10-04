О причинах резкого роста цен на топливо на российских АЗС и о том, насколько могут подняться цены в будущем, рассказал в интервью радио Sputnik в рамках Российской энергетической недели замминистра энергетики Павел Сорокин.

В Минэнерго считают, что до конца этого года роста цен на топливо не будет. Об этом в эксклюзивном интервью радио Sputnik в рамках Российской энергетической недели рассказал замруководителя ведомства Павел Сорокин.

"Почему этой проблеме уделяется столько внимания? Потому что цены на АЗС влияют на все остальное. И была поставлена задача ограничить темпы роста цен инфляцией. И только в том случае, если вообще рост цен необходим. Понятно, что у нас цены в первую очередь ориентируются на мировые рынки. И когда мировая конъюнктура изменилась в силу резкого роста цены на нефть, мы наблюдали скачок, который достаточно быстро за счет оперативного реагирования правительства был купирован. В этом году мы не ожидаем роста цен, а дальше – в пределах инфляции", – сказал Павел Сорокин.

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В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин Your browser does not support HTML5 audio

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.