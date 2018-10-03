Политолог: Украина идет на провокации в Азовском море "с позволения НАТО"

В НАТО обеспокоены ситуацией в Азовском море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо поделился мнением о том, чем вызвано это заявление.

В НАТО обеспокоены ситуацией в Азовском море, обсуждают ее с Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация на Украине, вокруг Украины, в Азовском море, в Крыму, – это то, что мы всегда обсуждали и выражали поддержку", – заявил Столтенберг перед началом переговоров глав оборонных ведомств НАТО в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море. Мы видим, что для торговых судов создаются препятствия российским присутствием там, а также в Крыму и деятельностью, связанной с новым мостом", – заявил он.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал это заявление.

"НАТО не имеет никакого отношения к Азовскому морю. Все отношения там могут выяснять между собой только РФ и Украина. Однако не исключено, что Украина провоцирует Россию в акватории Азовского моря с позволения Вашингтона и НАТО. Дело в том, что сейчас США обостряют горячие темы по всему миру: в Сирии, в Иране, на Украине… Возможно, Вашингтон рассматривает акваторию Азовского моря как еще одну зону потенциальной нестабильности, и руками Украины пытается спровоцировать Российскую Федерацию на какие-то силовые действия. Например, последняя выходка украинской стороны – проход их "металлолома" под Крымским мостом – это была явно провокация Киева в отношении России, направленная на то, чтобы (президенту Украины Петру) Порошенко было с чем выступать на Генассамблее ООН, а США ввели бы очередные антироссийские санкции. Считаю, что заявление генсека НАТО можно воспринимать как вторжение Североатлантического альянса во внутренние дела Украины и РФ. Фактически мы видим, что НАТО управляет украинским государством, несмотря на то, что на данный момент Украина не имеет четких перспектив по вступлению в этот блок", – сказал Иван Мезюхо.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в "незаконном посещении Крыма". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

В Москве ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

