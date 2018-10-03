Политолог о "деле Скрипалей": Путин назвал вещи своими именами

Президент России Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "подонком" и предателем Родины.
По словам президента, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг бывшего офицера ГРУ, тем лучше.
"Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все", – отметил глава государства.
В эфире радио Sputnik политолог, общественный деятель Александр Ведруссов отметил, что президент называет вещи своими именами.
"Главное в высказывании президента – то, что вещи надо называть своими именами. Президент и называет, и это очень правильно. Предателя надо называть предателем, а злодея называть злодеем. Иначе нравственно-релятивистские конструкции заводят мир в тупик. Что касается в целом этой истории, то Британия сама запуталась в собственной лжи, в бесконечных версиях, при этом одна противоречит другой. Бесконечный цикл наслаивающегося вранья должен привести Британию в тупик. А нам надо добиваться наказания тех, кто вбрасывал эти фейки. Потому что это имело последствия для всего мира: высылали дипломатов, были испорчены отношения… Я хотел бы увидеть логичное завершение всей этой истории, где вещи будут названы своими именами, а те, кто вбрасывал фейки, понесли наказание. Замкнутый круг наслаивающейся лжи надо разорвать, чтобы дальше нельзя было дестабилизировать международную обстановку", – сказал Александр Ведруссов.