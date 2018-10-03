"Компромисс, устраивающий всех". Аналитик об озвученной Путиным цене нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемые для России цены на нефть. Озвученная цена в 65-75 долларов за баррель адекватна сложившимся реалиям, отметил в эфире радио Sputnik независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Россию вполне устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Президент Трамп… считает, что цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит 65-70-75 долларов за баррель", – сказал глава государства. По его словам, этого достаточно для эффективной работы энергокомпаний и инвестиционного процесса.

При этом Путин отметил, что текущая более высокая цена на нефть в значительной степени – результат работы американской администрации.

"Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит – государство разрушено, вот результат безответственной политики. Это напрямую отражается в мировой экономике. Нам нужно не только в энергетике, но и в политической сфере теснее работать друг с другом, чтобы не допускать таких сбоев", – добавил президент.

Он подчеркнул, что сейчас рынок нефти сбалансирован, а рост цен связан с ожиданием решения по Ирану и снижением добычи в ряде стран.

"У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало", – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, если это потребуется.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Позднее договор продлили до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. На практике это будет означать суммарное увеличение добычи на миллион баррелей в сутки.

При этом Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он утверждал, что организация "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

В эфире радио Sputnik независимый аналитик Дмитрий Адамидов высказал мнение, что озвученный Владимиром Путиным уровень цен на нефть адекватен сложившимся реалиям.

"В ценах на нефть всегда есть три основных момента: цена, которая устраивает производителей; цена, которая устраивает потребителей; и цена, которая устраивает бюджет. Производителям было бы комфортно иметь цену в коридоре 70-80 долларов за баррель в долгосрочном плане, потому что эффективная разработка большинства месторождений возможна именно при этом диапазоне цен. Потребителям, естественно, не хочется переплачивать за бензин, поскольку фактически любое повышение цены на нефть провоцирует рост цен на бензин. Соответственно, это ложится на бюджет – субсидиями сельхозпроизводителям, транспортникам. А у бюджета, естественно, тоже есть свой интерес – нефтегазовые доходы являются основным источником балансирования бюджета. Конечно, бюджет не отказался бы от цены в 100 долларов за баррель, но тогда это ударит по потребителям. А потребители, конечно же, хотели бы иметь низкую цену, но тогда добыча будет затруднена. Поэтому Владимир Путин озвучил тот компромисс, который в конечном итоге устроит всех. В принципе, цена в 65 долларов адекватна сложившимся реалиям, при ней все будут чувствовать себя нормально", – сказал Дмитрий Адамидов.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.