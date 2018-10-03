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Военный эксперт: в США вопросы про F-35 звучат "все яростнее"

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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning IIАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
СМИ раскритиковали первое боевое применение новейшего самолета F-35B в Афганистане. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что вопросов к разработчикам истребителя и его применению становится все больше.

Издание The National Interest раскритиковало "боевой дебют" новейшего боевого самолета F-35B в Афганистане, назвав использование супердорогого стелс-истребителя для бомбардировки обычного тайника боевиков "большой потерей времени" и "PR-трюком".

NI выражает недоумение, почему самолет стоимостью более ста миллионов долларов применяют для бомбардировки "груды АК-47 и РПГ".

Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
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При этом F-35, как напоминает портал, преодолел "тысячу миль в одну сторону" и применил дорогостоящее вооружение: авиационные бомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM, которые стоят более 19 тысяч и 22 тысячи долларов соответственно.

По мнению автора статьи, подобное использование F-35 – не лучшая трата денег американских налогоплательщиков. National Interest указывает, что в Афганистане и так развернуто достаточно американской авиации для атак такого рода.

В заключение издание напоминает, что в день авиаудара замминистра обороны США Патрик Шанахан призвал Пентагон "найти способы сэкономить время и деньги".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что вопросов к разработчикам истребителя и его применению становится все больше.  

"История этого самолета постоянно сопровождается скандалами, а сам F-35 уже стал поводом для анекдотов. Американские специалисты говорят о нем, как о самолете с тысячью недостатков. То летчиков при катапультировании вырубает, то у них отлетает шлем, то они начинают задыхаться на определенных высотах, то электроника не выдерживает и "сходит с ума". Тем не менее, США не отказываются от этого самолета, выколачивая у американских налогоплательщиков новые деньги. А чтобы как-то поднять рейтинг F-35, его пытаются использовать в боевых условиях. Отмечу, что на самом деле его первое боевое применение осуществили израильские ВВС, нанеся удары по объектам "Хезболлы" в Сирии. Но сейчас американцы правильно ставят вопрос: зачем нужно было посылать F-35 так далеко, в Афганистан, если там неподалеку имеются базы, где расположены самолеты другого типа, не менее эффективные? Надо ли было посылать столь дорогостоящий самолет, чтобы разбомбить кучку автоматов Калашникова и противотанковых гранатометов? То есть американцы начинают все яростнее ставить вопрос: денег на создание самолета потрачены горы, а где результат? А результата пока нет", – сказал Виктор Баранец.

Истребитель ВВС США F-35
© AFP 2018 / US Navy
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Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия. США потратили на нее около полутора триллионов долларов. Столкнувшись с рядом проблем, разработчики превысили запланированную сумму на сотни миллиардов.

F-35 разработали в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также палубный истребитель.

Стоимость одного изделия составляет 150 миллионов долларов, а каждый час полета самолета обходится в 35 тысяч долларов.

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