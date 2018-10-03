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Юрист: декриминализация 282-й статьи дает людям "право на ошибку"

(обновлено: 15:24 03.10.2018)
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© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодексУголовный суд, уголовный кодекс
© Иллюстрация РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik рассказала о смысле предполагаемых изменений.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Согласно проекту, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: идея президента прекратит шквал никому не нужных уголовных дел

Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Госдума рассмотрит поправки 8 октября.

Ранее Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.

В эфире радио Sputnik адвокат Мария Ярмуш высказала мнение, что декриминализация этой статьи дает человеку возможность вовремя понять недопустимость безответственного поведения в Сети.

"Любая судимость портит человеку дальнейшую жизнь, биографию, на многие виды деятельности накладывается запрет. Человек перепостил что-то в соцсетях, скопировал, написал, не подумав, при этом его слова и выражения подпадали под действие статьи 282 часть 1, он получал судимость. Декриминализация этой статьи дает человеку возможность понять, что так действовать больше нельзя, попасть под административную ответственность, заплатить штраф или отбыть арест, обязательные работы – но в будущем не допускать подобного поведения. Он получает возможность вовремя понять, что в любом случае недопустимо разжигать ненависть, вражду и неподобающим образом вести себя, в том числе и в сети Интернет", – сказала Мария Ярмуш.

Она напомнила, что ранее Верховный суд на своем пленуме отмечал необходимость вдумчивого и дифференцированного подхода к рассмотрению дел по данной статье УК.

"Там было подчеркнуто, что, вынося решение по каждому делу, нужно учитывать, насколько общественно опасно данное деяние, какая граница, стоит ли действительно привлекать человека. Смягчение законодательства дает гражданам "право на ошибку" по данным категориям дел, чтобы эта ошибка не была фатальной и давала возможность человеку в будущем пересмотреть свое поведение", – отметила Мария Ярмуш. 

В то же время, по ее мнению, само по себе наличие такой статьи необходимо.  

"Законотворчество всегда следует за движением общества. Когда принималась эта статья еще в ее первоначальной редакции, законодатели стремились оградить граждан от призывов к ненависти и вражде. Очень часто агрессия в обществе, неадекватность некоторых граждан в интернете зашкаливала. Запретить подобные действия было необходимо, вместе с тем правоприменительная практика показала, что данная статья требует корректировки. Данная статья может работать на благо общества, защищая всех от ненависти, вражды. При этом, если деяние совершено впервые, однократно, человек будет привлекаться только к административной ответственности. Человек будет более внимателен в будущем, если заплатит штраф и поймет, что государство реагирует на подобные действия", – считает Мария Ярмуш.

По статистике Генпрокуратуры РФ, большую часть уголовных дел об экстремизме заводят  за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75% дел по этой статье.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018-го завели сотни уголовных дел по этому составу.

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