Эксперт: лауреаты премии Нобеля по химии создали "эволюцию в пробирке"

Нобелевскую премию по химии за 2018 год присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул, сообщили в Королевской шведской академии наук.
Британский биохимик, специалист по белковой инженерии, профессор Кембриджского университета Грегори Винтер и американский химик, профессор университета Миссури Джордж Смит стали лауреатами премии за создание метода так называемого фагового дисплея пептидов и антител, позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.
В эфире радио Sputnik химик, ведущий программы на канале "Наука" – "Наука есть" Александр Кочетков оценил значимость этих открытий.
"Ученые Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегор Винтер получили премию, причем, совершенно заслуженно, за исследования по направленной эволюции ферментов, которые проводятся с середины девяностых годов. Они занимались немного разными вещами, но, тем не менее, работали над одним. Скажем так: они смогли сделать эволюцию в пробирке, ускорив изменение белков и ферментов для достижения необходимой им цели путем случайного мутагенеза и отбора необходимых проб для дальнейшего анализа. Таким образом, те процессы (эволюционные, с изменением белков, селективные), которые в природе происходят на протяжении нескольких тысяч лет и даже больше, в пробирке у этих ученых происходят буквально за несколько недель. Значимость этих открытий в том, что в будущем можно будет сразу создавать лекарства, которые точечным образом смогут влиять на определенное заболевание, или создавать новые катализаторы для химической технологии. То есть это фундаментальное открытие позволит в будущем ускорить многие процессы", – сказал Александр Кочетков.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).