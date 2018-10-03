Эксперт: лауреаты премии Нобеля по химии создали "эволюцию в пробирке"

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии: ее присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за исследования белков. В эфире радио Sputnik химик Александр Кочетков рассказал о значимости открытий, сделанных учеными.

Нобелевскую премию по химии за 2018 год присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул, сообщили в Королевской шведской академии наук.

Американский ученый и инженер Фрэнсис Арнольд удостоена премии за работы по направленной эволюции ферментов – молекул, катализирующих биохимические реакции.

Британский биохимик, специалист по белковой инженерии, профессор Кембриджского университета Грегори Винтер и американский химик, профессор университета Миссури Джордж Смит стали лауреатами премии за создание метода так называемого фагового дисплея пептидов и антител, позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.

В эфире радио Sputnik химик, ведущий программы на канале "Наука" – "Наука есть" Александр Кочетков оценил значимость этих открытий.

"Ученые Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегор Винтер получили премию, причем, совершенно заслуженно, за исследования по направленной эволюции ферментов, которые проводятся с середины девяностых годов. Они занимались немного разными вещами, но, тем не менее, работали над одним. Скажем так: они смогли сделать эволюцию в пробирке, ускорив изменение белков и ферментов для достижения необходимой им цели путем случайного мутагенеза и отбора необходимых проб для дальнейшего анализа. Таким образом, те процессы (эволюционные, с изменением белков, селективные), которые в природе происходят на протяжении нескольких тысяч лет и даже больше, в пробирке у этих ученых происходят буквально за несколько недель. Значимость этих открытий в том, что в будущем можно будет сразу создавать лекарства, которые точечным образом смогут влиять на определенное заболевание, или создавать новые катализаторы для химической технологии. То есть это фундаментальное открытие позволит в будущем ускорить многие процессы", – сказал Александр Кочетков.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).