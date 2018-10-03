"Тянут время". Политолог о желании Киева продлить закон о статусе Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде продлить закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года, следует из текста законопроекта, зарегистрированного в парламенте в среду, 3 октября.
Украинский парламент в октябре 2017 года продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе 2018 года спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров.
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал позицию киевских властей.
"Им необходимо продлить (закон о статусе Донбасса – ред.) до выборов президента – чтобы не было никаких непредвиденных для Киева вариантов развития ситуации по Донбассу и чтобы не ухудшить свое положение. Поэтому они просто тянут время в надежде на то, что после выборов будет новый срок, и можно будет рассказывать новые сказки и смотреть, что можно выжать из ситуации. Дело в том, что Киеву не надо возвращение Донбасса. Да, если можно было бы забрать эти территории, они бы забрали, но без населения – население им не нужно. И эта ситуация может тянуться достаточно долго, потому что Киев не может сделать так, как ему хочется, и он не способен сделать так, чтобы это устроило сам Донбасс. Поэтому ситуацию попробуют затянуть, по крайней мере, до выборов", – сказал Александр Дудчак.
Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.