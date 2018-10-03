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"Тянут время". Политолог о желании Киева продлить закон о статусе Донбасса

(обновлено: 13:30 03.10.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой областиМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Украинский лидер Петр Порошенко предложил Раде продлить закон о статусе Донбасса. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал планы киевских властей.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде продлить закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года, следует из текста законопроекта, зарегистрированного в парламенте в среду, 3 октября.

Ратуша в Минске, Белоруссия
© Depositphotos / BestPhotoStudio
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В документе не поясняется, чем мотивирован указанный срок действия закона, однако осенью следующего года должны состояться парламентские выборы, то есть дальнейшую судьбу закона будет решать уже новый состав Рады.

Украинский парламент в октябре 2017 года продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе 2018 года спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал позицию киевских властей.

"Им необходимо продлить (закон о статусе Донбасса – ред.) до выборов президента – чтобы не было никаких непредвиденных для Киева вариантов развития ситуации по Донбассу и чтобы не ухудшить свое положение. Поэтому они просто тянут время в надежде на то, что после выборов будет новый срок, и можно будет рассказывать новые сказки и смотреть, что можно выжать из ситуации. Дело в том, что Киеву не надо возвращение Донбасса. Да, если можно было бы забрать эти территории, они бы забрали, но без населения – население им не нужно. И эта ситуация может тянуться достаточно долго, потому что Киев не может сделать так, как ему хочется, и он не способен сделать так, чтобы это устроило сам Донбасс. Поэтому ситуацию попробуют затянуть, по крайней мере, до выборов", – сказал Александр Дудчак. 

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

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