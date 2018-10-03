Крымский депутат: Порошенко создает очень опасные прецеденты

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал публикацию рейтинга, в котором украинский язык назван восьмым в Европе. Крымский депутат Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это заявление президенту Украины "далось нелегко".

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал опубликованные Советом Европы данные, согласно которым украинский язык находится на восьмом месте в странах-членах организации по численности говорящих на нем людей.

Ранее Совет Европы опубликовал рейтинг языков, на которых в странах-членах СЕ говорит больше всего людей. Возглавил список русский язык, который лидирует с большим отрывом от немецкого и французского языков, занявших второе и третье место. Украинский язык – на восьмом месте.

Петр Порошенко приветствовал этот факт, отметив, что "украинский язык вошел в топ-8 самых распространенных в Европе языков". "У нас, украинцев, действительно один из самых красивых языков в мире", – написал он.

Далее Порошенко напомнил, что недавно подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка и выразил уверенность, что этот язык и культурные процессы на Украине "будут по-прежнему развиваться, подтверждая наш европейский выбор".

Членами Совета Европы являются 47 стран. Еще шесть государств (США, Канада, Мексика, Израиль, Ватикан и Япония) входят в число наблюдателей.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik дал свою оценку отклику президента Украины на рейтинг самых распространенных в Европе языков.

"Я думаю, что господину Порошенко с большим трудом далась публикация по поводу данного рейтинга. В своем посте он, конечно же, не указал, что именно русский язык находится на первом месте. И это хорошо иллюстрирует ситуацию, которая сложилась на Украине для русскоязычных граждан этой страны. Мы прекрасно понимаем, что сколько бы господин Порошенко ни рассказывал о популярности украинского языка, главный язык общения на Украине – это русский язык. Да и сам господин Порошенко, как и другие члены украинского руководства, очень часто использует в общении именно этот язык. И при этом русский язык испытывает на Украине очень серьезное давление вплоть до его фактически полного запрета, как это недавно было сделано во Львове. Порошенко, поддерживая в своей стране такие действия, создает очень опасные прецеденты. Это же можно сказать и о его шагах по поддержке противостояния на религиозной почве. Все это в совокупности может привести к еще большему внутреннему обострению, которое, к сожалению, может вылиться в события по донбасскому сценарию уже не только на юго-востоке, но и по всей стране, поскольку все равно люди долго терпеть такое не смогут", – сказал Владислав Ганжара.