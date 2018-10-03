Политолог: идея президента прекратит шквал никому не нужных уголовных дел

Владимир Путин предложил смягчить наказание по статье УК об экстремизме. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин высказал мнение, что решение, инициированное президентом, оптимально выстроит систему привлечения к уголовной ответственности.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Глава государства предложил изменить содержание первой части статьи. Так, согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности "за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Сейчас нарушение данной статьи карается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как говорится в пояснительной записке, анализ правоприменительной практики показывает, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным".

По статистике Генпрокуратуры, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75% дел по этой статье.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года завели сотни уголовных дел по этому составу. Одно из самых известных – дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до 5 лет лишения свободы за картинки, сохраненные в социальной сети.

В эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин прокомментировал ситуацию.

"Эта статья в последнее время стала неким жупелом, когда ее стали применять и по делу, и без дела. Например, какая-нибудь девушка, обиженная мужчинами и платящая им большой нелюбовью, могла попасть под эту статью за свои феминистические позиции. Или человек, который высказался неосторожно, просто не подумав. Такие случаи были. Поэтому та волна различных расследований и резонансных дел, которая прокатилась по стране, начала вызывать некие сомнения в разумности силовой системы, которая по поводу и без повода применяет статью об экстремизме, часто по совершенно смешным, невинным поводам. Вместе с тем, надо понимать, что экстремизм существует. Есть люди, которые живут по античеловеческим принципам, они готовы поддерживать любые контрпродуктивные идеи, которые разрушают общество", – сказал Андрей Колядин.

По его словам, идея, предложенная президентом, оптимальна.

"Нужно было, с одной стороны, прекратить шквал никому не нужных уголовных дел, а с другой стороны, оставить механизм, который позволил бы остановить негодяев. Поэтому, думаю, решение, которое инициировано президентом, оптимально выстроит эту систему. То есть не позволит негативно настроенным людям наносить обществу вред, в то же время не позволит попадать под молот закона людям, которые по сути своей – не экстремисты", – отметил Андрей Колядин.