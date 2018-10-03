"На войне как на войне". Эксперт о перспективах отношений Китая и США

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

США обвиняют Китай в подрыве американской оборонно-промышленной базы, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов рассказал о том, как это повлияет на ход торговой войны между двумя странами.

Китай использует монополию на определенные природные ресурсы для "подрыва оборонно-промышленной базы США", следует из результатов исследования, которое провел Пентагон по заказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента.

"Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях", – делают вывод авторы исследования.

В качестве примера приводится ситуация с перхлоратом аммония – ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет. Так, Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого вещества, продает его по "искусственно низким ценам", тем самым подрывая положение американских поставщиков, из-за чего они вынуждены уйти из бизнеса, утверждается в исследовании.

Документ, как ожидается, опубликуют в ближайшее время.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов полагает, что заказанное Пентагону исследование – часть разворачивающегося противостояния США и Китая.

"Это уже не только торговая война – противостояние принимает всесторонний характер. Недавно были сообщения о пролете американского бомбардировщика над Южно-Китайским морем, а в море чуть ли не столкнулись эсминцы США и Китая. Так что ситуация обостряется, к сожалению, для всех. К тому же Соединенные Штаты вместе с ЕС и Японией пытаются реформировать под себя ВТО – это тоже один из элементов этой "войны". Так что идет сложная игра с переменным успехом, и Китай, естественно, использует средства, которыми он располагает, для противодействия давлению США. На войне как на войне", – сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

Отношения США и Китая испортились весной этого года. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом", в частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.