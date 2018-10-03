Мнение: Трамп своей политикой помогает Европе изменить взгляды на Крым

Глава норвежской делегации назвал санкции против Крыма "чушью". Когда наберется критическая масса таких отзывов, в эфире радио Sputnik предположил политолог Николай Шлямин.

Глава норвежской делегации Хендрик Вебер раскритиковал введение санкций против Крыма, назвав их чушью.

Общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства из Норвегии находятся в Крыму с шестидневным визитом. В программе – встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится с 30 сентября до 6 октября.

"Для меня санкции – это полная чушь, и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают", – сказал РИА Новости Вебер.

По его мнению, в политике санкций нет никакого смысла. "Это чисто политическое решение и, скорее всего, решение принимается в Вашингтоне", – подчеркнул глава делегации.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин считает, что парадоксальным образом именно политика Вашингтона может сыграть заметную роль в переоценке европейцами крымской ситуации.

"Критическая масса в оценке Европой крымской ситуации наберется тогда, когда противоречия, которые сейчас благодаря (президенту США Дональду) Трампу обозначились между Америкой и Европой, достигнут своего апогея. Трамп продолжает свою политику "сделаем Америку вновь великой", которая абсолютно не считается с мнениями и интересами европейцев. И чем дальше Трамп будет продолжать такую политику, тем больше шансов на то, что европейцы во внешней политике будут обращать все больше внимания на Россию и выстраивать с ней новые конструктивные отношения, исходя из политической реальности. А реальная политическая ситуация заключается в том, что Крым является неотъемлемой частью РФ. Кроме того, надо учитывать еще и тот момент, что в Европе, наконец, появились голоса, которые говорят, что нужно развиваться самостоятельно, а не с помощью Вашингтона, как это было принято в последние 70 лет. ЕС – самодостаточное надгосударственное образование, которое вполне может обеспечивать себя и свои экономические интересы. С точки зрения их экономических интересов, близкое партнерство и хорошие отношения с Россией – это один из безусловных шагов, которые Европе необходимо будет сделать в первую очередь, чтобы стать снова независимой частью политической жизни нашей планеты в новом многополярном мире, а не в мире, где только один жандарм, который сидит за Атлантическим океаном", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".