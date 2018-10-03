"Своя рубашка ближе к телу". Эксперт о поставках С-300 в Сирию

Минобороны РФ опубликовало видео поставки ЗРК С-300 в Сирию. Теперь у России будет меньше беспокойства, считает политолог Павел Салин. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Минобороны обнародовало кадры выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Сюжет показали в эфире телеканала "Звезда".

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик. Погибли пятнадцать военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

Спустя неделю он озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии, среди которых не только поставки С-300, но и оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления, осуществление радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Накануне Шойгу на совещании членов Совбеза сообщил, что Москва уже передала Дамаску локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По его словам, для обучения сирийских военных работе с С-300 потребуется три месяца.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин считает, что это поможет стабилизировать обстановку.

"На территории Сирии много игроков, и у всех свои интересы. Но теперь, я думаю, будет меньше беспокойства по поводу тылов, потому что своя рубашка ближе к телу. Есть позиция Израиля, который возражает против этого и говорит, что это повышает градус напряженности. И есть позиция Москвы, которая с пониманием относилась к позиции Израиля – договор на поставку был заключен с сирийскими властями в 2010 году, до сих пор поставок не было, прислушивались к мнению израильской стороны. Но случилась трагедия с человеческими жертвами. Россия думает прежде всего о своих военнослужащих", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

Он предположил, стоит ли ожидать провокаций в ближайшие месяцы, пока сирийские военные учатся управляться с российскими ЗРК.

"Не зря поставки так публично освещается, нет секрета в комплектности. Перед израильской стороной (да и не только перед ней) раскрыты все карты – вот с чем вы можете столкнуться, оценивайте риски. Я полагаю, что Израиль тоже заботится о своих военных и не будет подвергать их излишнему риску. Но ситуация многофакторная, она зависит не только от Израиля – в своих действиях он тоже реагирует на какие-то вызовы. Поэтому здесь дать прогноз нельзя", – отметил Павел Салин.