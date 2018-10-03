Мнение: если "невидимый" украинский катер подойдет к ЧФ РФ, все прояснится

На Украине заявили, что их бронекатера "невидимы" для российского флота. У политолога Андрея Суздальцева это высказывание вызвало улыбку. Однако, как он отметил в эфире радио Sputnik, такие настроения в украинском флоте весьма опасны.

Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула уверен, что его корабль "невидим" для российского флота. Об этом он сказал в интервью агентству "Укринформ".

Как утверждает Регула, "Кременчуг" под его командованием сопровождал переход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море и при этом оставался "невидимым" для российских пограничников не только из-за своих размеров, но и из-за "специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера".

При этом капитан катера заявил, что им удалось пройти до Керченского пролива "вообще незамеченными".

Заявления прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев.

"Заявления командира бронекатера о том, что он "невидим", могут говорить о том, что, наверное, в украинском флоте хорошо поставлена политическая работа, и там служат такие вот патриоты, которые считают, что их "уникальные суда" никто не может увидеть и остановить. Они в это свято верят. Ну, пускай попробуют подойти к кораблям ЧФ России – и все сразу прояснится. Это во-первых. Катер действительно маленький и его, наверное, и впрямь можно даже не сразу заметить рядом с крупными кораблями – но это же не значит, что он "невидим". И во-вторых, по-моему, эти заявления отражают, если говорить серьезно, общую антироссийскую параноидальную, шизофреническую информационную кампанию, которая доходит до своих крайностей. Такие заявления характеризуют состояние истерии, которая угнездилась не только в украинском политическом классе, но и среди военнослужащих, что печально, потому что у этих людей в руках реальное оружие. Если катер во главе с таким командиром окажется у российских вод и наткнется на наш рыболовный сейнер или корабль береговой охраны, то обуреваемые ощущением, что они "всесильны", они могут кинуться в бой – и случится трагедия. Это крайне опасный настрой", – полагает Андрей Суздальцев.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

Позже Киев заявил, что намерен усилить военное присутствие в регионе, и перебросил в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М". А 23 сентября через Керченский пролив прошли в Мариуполь корабль управления A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".