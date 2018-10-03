"Разнузданная политика". Политолог о заявлениях постпреда США при НАТО

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон объяснила свои слова об уничтожении российских ракет. Однако это говорит в целом о политике США в Европе, считает военный политолог Андрей Кошкин. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью телеканалу CNN заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о противодействии новым российским ракетам.

По словам Пескова, в Кремле "предпочитают не придавать повышенного внимания заявлениям постоянных представителей, в то время как у нас есть слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне".

Американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон во вторник заявила, что Вашингтон рассматривает возможность противодействия создаваемым Москвой ракетам наземного базирования. На своей странице в Twitter Хатчисон позднее написала, что она не имела в виду превентивный удар по России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал высказывания Хатчисон.

"Заявления постпреда США при НАТО раскрывают суть политики Соединенных Штатов на европейском континенте. Сначала она утверждает, что США будут уничтожать российские ракеты на территории России до их применения, то есть говорит о превентивном ударе. Затем она утверждает, что не имела в виду превентивный удар, но все равно США будут противостоять и создавать новые формы и методы уничтожения ракет. То есть речь идет о том, что США ведут разнузданную внешнюю политику на европейском континенте, даже не пытаясь четко ее отформатировать, выстроить, логически обосновать. Так они нагнетают информационную напряженность вокруг России и пытаются прикрыть свои планы создания тысячемильной ракеты и базирования ее на европейском континенте – планы, которые нарушают все договоры. При этом США пытаются и своих союзников втянуть в информационную кампанию, направленную против России", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

В Госдепе, комментируя слова Хатчисон, заявили, что США стремятся к тому, чтобы Москва вернулась к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Москва неоднократно подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что у Москвы имеются серьезные вопросы к США по поводу соблюдения соглашения самими американцами.