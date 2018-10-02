"Время у нас будет". Эксперт о приближении к Земле астероида – "черепа"

К Земле приближается астероид в форме черепа. В эфире радио Sputnik эксперт в области космонавтики Виталий Егоров отметил, что обо всех опасных сближениях ученые имеют возможность предупреждать заранее.

Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий человеческий череп, приблизится к Земле 11 ноября, сообщает Live Science.

Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 38 млн километров — это примерно четверть дистанции от Земли до Солнца.

Необычный астероид впервые попал в поле зрения ученых осенью 2015 года. Тогда объект пролетал мимо Земли 31 октября, из-за чего его прозвали "Хеллоуинским" астероидом. Небесное тело приблизилось к нашей планете на расстояние 486 тысяч километров, и астрофизикам удалось сделать несколько фотографий. На них можно разглядеть "череп".

У 2015 TB145 есть и другая особенность — он, по мнению исследователей NASA, является мертвой кометой. На это указывает продолговатая орбита и скорость объекта. Судя по всему, он лишился своего "хвоста" из-за частых сближений с Солнцем.

Еще одна отличительная черта астероида — практически абсолютно черный цвет. Небесное тело поглощает 94% падающего на него света.

Ученые не исключают, что "Хеллоуинский" астероид уже утратил очертания человеческого черепа, поскольку его форма могла претерпеть изменения. Ожидается, что в следующий раз 2015 TB145 приблизится к Земле не ранее 2082 года.

В эфире радио Sputnik сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace, блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что траекторию движения астероидов ученые могут вычислить за несколько десятков лет до сближения с Землей, а сама форма астероида в данном случае значения не имеет.

"Форма у астероидов бывает произвольной: и в форме гантели, и в форме бриллианта. И в форме картофелины. Она тоже в определенном ракурсе может показаться похожей на череп. Так и астероид может быть похожим на череп. Бояться его не стоит хотя бы потому, что он пролетит на расстоянии 38 млн километров. Поэтому никакой угрозы он для нас не представляет. Размер его незначителен, и даже если бы он упал на Землю, история человечества на этом бы не прекратилась. Встречи с астероидами происходят регулярно — они пролетают мимо. За крупными астероидами следят, их траекторию можно предугадать за несколько десятков лет вперед. Обо всех опасных сближениях человечество может узнать заранее. Если такое случится, то тогда будем переживать и думать, как решать эту проблему. Так что время у нас будет. На сегодня астероиды прямой угрозы для человечества не представляют", — сказал Виталий Егоров.

