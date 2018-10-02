Политолог: Порошенко сделал Болтону "подарок авансом"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи

Украинский лидер Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента США Джона Болтона. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение о том, с чем реально связано это награждение.

Президент Украины Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон 24 августа находился с официальным визитом в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

"За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить отличием "Именное огнестрельное оружие" Джона Болтона – советника президента Соединенных Штатов Америки", – говорится в указе Порошенко от 24 августа 2018 года, копию которого приводит во вторник, 2 октября, агентство "Украинские новости".

По данным издания, Порошенко наградил Болтона пистолетом "Форт-12" калибра 9 миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов.

"Согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов Министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, имеющие офицерское звание", – пишет издание.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал действия украинского лидера.

"И коленопреклонение на могиле (сенатора Джона) Маккейна, и символические подарки Болтону, безусловно, связаны с тем, что Порошенко, учитывая предвыборный период на Украине, хочет навести более прочные отношения с ближайшими соратниками (президента США Дональда) Трампа, с представителями его администрации. Безусловно, Болтон является наиболее ярким из "ястребов" США на данный момент – непримиримым критиком и России, и Ирана, и Северной Кореи, и даже Кубы. И, конечно, Порошенко очень хочет через него показать Трампу, что он максимально лоялен, поскольку у Порошенко есть определенные сомнения, кого именно выберут американцы следующим президентом Украины. Таким образом, Порошенко пытается укрепить свои позиции, а вовсе не подчеркивает какие-то проукраинские достижения Болтона. Это подарок авансом – в надежде на будущую помощь", – сказал Александр Асафов.