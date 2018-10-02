Политолог рассказал, зачем ВСУ перебрасывают ЗРК "Бук" в Донбасс

В ОБСЕ заявили, что обнаружили "Бук" силовиков в Донбассе. Комментируя сообщение в эфире радио Sputnik, политолог Игорь Шишкин высказал мнение, что переброска ЗРК украинскими военными делается с определенным расчетом.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

"Двадцать восьмого сентября мини-БПЛА СММ обнаружил три зенитных ракетных комплекса (9K37) ("Бук" – ред.) на железнодорожной станции в (подконтрольном Киеву – ред.) населенном пункте Рубежное", – рассказали в пресс-службе миссии.

Уточняется, что 29 сентября наблюдатели зафиксировали зенитный ракетный комплекс (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции.

В ЛНР считают, что украинские силовики могут переоборудовать зенитно-ракетные комплексы "Бук" для использования в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для распознавания и уничтожения трех классов целей: самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Ни одного из вышеперечисленных вооружений в народной республике нет. Следовательно, ВСУ нет необходимости использовать данные комплексы в зоне конфликта на юго-востоке страны", – сказал Марочко. Он не исключил, что данные ЗРК прибыли в Донбасс для последующей модернизации и использования украинскими силовиками.

"При модернизации данных комплексов и установке на них ракет другого класса их можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы", – сказал Марочко.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал ситуацию.

"Наличие на территории Донбасса украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук" – это секрет Полишинеля. Киев никогда их и не скрывал. Тем более что в настоящее время киевский режим активно продвигает идею о том, что Запад просто обязан ему помочь создать мощную противовоздушную систему от "надвигающейся русской агрессии". Поэтому переброска "Буков", причем такая, которую легко заметить, в том числе структурами ОБСЕ, делается для того, чтобы еще раз привлечь внимание Запада к необходимости поставок не только (американских противотанковых комплексов) Javelin, но и новейших противовоздушных и противоракетных комплексов", – сказал Игорь Шишкин.

Стоит отметить, что именно ЗРК "Бук" фигурирует в деле о крушении малайзийского Boeing-777 на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.