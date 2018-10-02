Финансист о дедолларизации: "царь-лев" ослаб, начинается борьба за трон

В Кремле назвали дедолларизацию российской экономики длительным и скрупулезным трудом. Экс-зампредседателя Центробанка России Константин Корищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что дедолларизация сродни "революционной ситуации".

Дедолларизация российской экономики является длительным и скрупулезным трудом, однако определенная тенденция по расширению объемов использования расчетов в нацвалютах наблюдается уже сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень сложный процесс. Вы знаете, что, собственно, президент Путин говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, то есть рубля, и в расчетах с внешними партнерами, и, соответственно, сокращение доли доллара в общем объеме международных расчетов. Он говорил это раньше, еще раньше Костина. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место", – сказал Песков.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что предлагает постепенно переходить на заключение контрактов в различных отраслях, в том числе по вооружениям, в национальных валютах, и оценивает длительность такого перехода минимум в пять лет.

Экс-зампредседателя Центробанка России, заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Константин Корищенко в эфире радио Sputnik отметил, что многие страны больше не доверяют доллару.

"В роли основной мировой валюты побывало несколько валют разных стран: Португалии, Испании, Голландии, Великобритании, потом США. Причины, почему эти валюты занимали такое место, были разные. Доллар занял место основной мировой валюты после Второй мировой войны. Так что время доллара в качестве мировой валюты не такое длительное. Владимир Ленин писал о революционной ситуации, а дедолларизация, по сути, сродни революционной ситуации: когда верхи не могут, а низы не хотят. Многие страны не хотят больше использовать доллар, потому что это сопряжено с большими рисками, в том числе и политическими, которые стоят денег", – сказал Константин Корищенко.

Он объяснил, с чем связано желание стран отказаться от доллара в качестве мировой валюты.

"Эмитент этой валюты (доллара – ред.) – США – начинают испытывать серьезные проблемы. (Президент США Дональд) Трамп пытается исправить платежный баланс США, уменьшить дефицит текущего счета, уменьшить необходимость привлечения денег из-за границы, приток капитала. Это отражение того, что внутреннее состояние американской экономики представляет собой проблему, которая не позволяет так спокойно смотреть на использование доллара в мировой системе. Это некоторый кризис. И, по сути, дедолларизация – это название, которое присвоено ситуации в мировой экономике, когда дальнейшее использование доллара как мировой валюты становится проблемой для всех. "Царь-лев" ослаб, и другие "молодые львы" начинают бороться за царский трон. То есть мы вошли в стадию постепенного распада доллароцентричной системы. Однако новая система точно не будет мультивалютной", – отметил финансист.