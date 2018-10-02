Эксперт: планы Киева по созданию резерва нефти именно сейчас – это странно

Украина намерена создать стратегический резерв нефти. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что инициатива не лишена здравого смысла, однако для ее реализации выбрано не самое удачное время.

Государственное агентство резерва Украины разработало законопроект о создании стратегического резерва нефти в количестве 2 млн тонн, заявил глава ведомства Вадим Мосийчук.

"Впервые в Украине будет предложен законопроект про минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект писался в течение последних пяти месяцев. На сегодня он находится на согласовании в энергетическом сообществе и движется при поддержке представительства ЕС в Украине", – цитирует Мосийчука агентство УНН.

По словам главы госагентства, такой закон даст возможность создать 90-дневный стратегический запас нефти и нефтепродуктов, которые могут быть использованы во время чрезвычайных ситуаций. Планируется, что резерв будет состоять из 2 млн тонн нефти, которые будут частично храниться на предприятиях Госрезерва (70%), а частично – у частного сектора (30%).

Мосийчук отметил, что для создания такого резерва Украине необходимо около 2,5 млрд долларов, которые частично будут покрыты за счет кредитов Евросоюза.

В эфире радио Sputnik директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что инициатива не лишена здравого смысла, однако для ее реализации выбрано не самое удачное время.

"Любые страны, которые сильно зависят от импортных углеводородов, должны думать о том, чтобы создавать собственные стратегические запасы на случай серьезных ценовых колебаний на рынке и рисков с перебоями в поставках. То есть в целом, с точки зрения здравого смысла, это правильно. Но благие намерения – это одно, а их практическая реализация – совсем другое. В этой ситуации у меня возникает вопрос: как и за счет каких средств Украина сможет реализовать свои стратегические амбиции в этом вопросе? Пока мы наблюдаем только усилия Украины по снижению потребления углеводородов – это видно на примере газа, и, по сути, невозможность Украины приобретать столь необходимые для полноценного развития ее экономики энергоресурсы. Тем более странно слышать это заявление именно сейчас, когда цены на нефть рвутся к очередному пику. А если реализуется сценарий практического применения санкций США в отношении Ирана, то я не исключаю, что к концу года цены на нефть вплотную приблизятся к 100 долларам за баррель. И в этой ситуации, на пике нефтяных цен, говорить о том, что Украина будет проводить масштабные закупки нефти для своего стратегического резерва, – это довольно странно", – сказал Алексей Громов.