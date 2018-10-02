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"Больной вне себя". Эксперт предположил реакцию Лондона на слова Скрипаля

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© AFP 2018 / Adrian DennisБританские военные в защитных костюмах в СолсбериБританские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британские журналисты сообщили, что Сергей Скрипаль, когда вышел из комы, не поверил, что Россия причастна к его отравлению. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию новых сведений об экс-офицере ГРУ.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает газета The Guardian со ссылкой на британского журналиста Марка Урбана.

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Репортер лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой под названием "Дело Скрипаля". По его словам, тот, выйдя из комы, "сначала не поверил, что Россия пыталась его убить".

Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой. 

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik предположил, повлияют ли новые сведения о взглядах экс-офицера ГРУ на общую позицию британских СМИ по делу о предполагаемом отравлении Скрипалей.

"Я предполагаю, что никаким образом не повлияют, потому что вся эта затея была сделана по политическим соображениям. Здесь британцы фактически сейчас подпевают американцам, они действуют в тандеме для того, чтобы "накатить" всякого рода беспочвенных обвинений на Россию. Я думаю, что общая реакция будет такая: он (Сергей Скрипаль – ред.) вышел из комы, он больной, вне себя, серьезно относиться к его словам нельзя, вот такая будет реакция", – сказал Александр Вавилов. 

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Дело Скрипалей: где два – там и три, а можно и больше

Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждается, были отравлены 4 марта в Солсбери. В Лондоне обвинили в этом Россию. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

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