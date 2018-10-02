Экономист: Украина хочет получить от МВФ не только финансовую поддержку

Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга. В эфире радио Sputnik программный директор Международного дискуссионный клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик рассказал, почему Украина продолжает сотрудничество с фондом, несмотря ни на что.

Украина в 2019 году потратит на погашение государственного долга треть своего бюджета. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

"У нас бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета", – отметил Гройсман.

По его словам, Киев сможет продолжить сотрудничество с МВФ только при условии дальнейших выплат по этому долгу. Он добавил, что украинцы являются "заложниками" фонда, поскольку не могут отказаться от ранее взятых обязательств в рамках соглашения с организацией.

В эфире радио Sputnik программный директор Международного дискуссионный клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик рассказал, почему, по его мнению, Украина продолжает сотрудничество с фондом, несмотря ни на что.

"Для Украины, помимо непосредственно привлечения средств МВФ, важен еще один фактор – получение большего доступа на мировые рынки капитала. А здесь очень важным сигналом является именно поддержка со стороны МВФ. Как правило, если у страны, которая остро нуждается в финансировании, есть программа с МВФ, то инвесторы это расценивают как своего рода сигнал – он дает им больше уверенности в инвестировании своих средств в экономику данной страны. Поэтому, думаю, Украина ориентируется на получение поддержки от фонда не только для того, чтобы получить от него средства. Но и для того, чтобы получить больший доступ к мировым рынкам капитала, к средствам других международных финансовых организаций", – сказал Ярослав Лисоволик.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на 4,7 млрд долларов, пятый должен был поступить к концу 2017-го, но его до сих пор не выделили. Украинские власти надеются получить транш в этом году.