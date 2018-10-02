"Простор для интерпретаций спецслужб". Политолог о заявлении Мосийчука

Депутат Рады Игорь Мосийчук обвинил Россию в подготовке терактов на Украине. В эфире радио Sputnik политолог Василий Стоякин не исключил, что парламентарий стал участником некой разработки украинских спецслужб.

В Киеве скоро могут произойти несколько терактов, "организованных Москвой", заявил народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, он получил эту информацию от источников из Москвы, которые "заслуживают доверия".

"Источники я называть не буду, это два разных источника, которые даже не связаны между собой, и я уделяю серьезное внимание этой информации. Один из них непосредственно относится к ФСБ, а второй – к так называемой кадыровской диаспоре в Москве", – заявил депутат.

Он также отметил, что целями терактов могут быть "общественные деятели, враги Москвы или их адепты".

"По моей информации, все эти вещи складываются в два направления: желание дестабилизировать ситуацию в столице и в стране и личные отношения, в отношении меня точно. Вы не знаете, как трепетно относится ко мне руководитель Чеченской республики", – подчеркнул Мосийчук.

В октябре прошлого года в центре Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще трое, в том числе Мосийчук, получили ранения. Советник главы МВД Иван Варченко заявил тогда, что в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком. Сам Кадыров в ответ на это отметил, что организаторы покушения находятся на Украине, а в Чечне о Мосийчуке давно забыли.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин прокомментировал заявление Мосийчука.

"Депутат Мосийчук известный балабол. Никаких источников в Москве у него нет и быть не может. Все им сказанное – это чепуха. Мосийчук, который тесно связан с разнообразными украинскими националистическими структурами, с правоохранительными органами, может быть участником некой предвыборной разработки. Странные ситуации в Киеве происходят регулярно: например, взрыв гранаты, если не было жертв, расценивается украинской полицией как хулиганство. Теперь, допустим, где-то случайно граната взорвалась и кто-то погиб. Это может быть неосторожное обращение с оружием какого-нибудь "героя АТО", который находился в состоянии аффекта (что с ними часто бывает). А расценить могут как теракт. И здесь перед украинскими спецслужбами уже есть определенные просторы для интерпретаций. И это вполне возможный вариант. Если не брать радикальный вариант целенаправленного осуществления терактов на территории Украины самими же украинскими спецслужбами – с тем, чтобы обвинить во всем Россию", – сказал Василий Стоякин.