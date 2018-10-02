Эксперт: заявление Госдепа о "российской угрозе МАГАТЭ" – фейковая новость

В Госдепе заявили, что программа МАГАТЭ по контролю за транспортировкой радиоактивных материалов находится "под угрозой" со стороны России. Эти обвинения прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Программа МАГАТЭ Incident and Trafficking Database находится "под угрозой" со стороны России из-за "дела Литвиненко". Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Кристофер Форд, отвечающий за вопросы международной безопасности и нераспространения.

Речь идет о программе по отслеживанию инцидентов и незаконного оборота ядерных материалов – "единственной в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов, находящихся не под контролем", уточнил он.

По словам чиновника, недавно в базу этой программы попала информация об "использовании Кремлем радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году". При этом Форд не пояснил, как именно Россия угрожает МАГАТЭ.

Также политик заявил, что на территории бывшего СССР было несколько случаев контрабанды радиоактивных материалов, в том числе в Грузии и Молдавии в 2000-х годах.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Кристофера Форда.

"Заявление помощника госсекретаря – это фейковая новость, потому что Россия очень пристально следит за хранением и транспортировкой ядерных материалов, включая радиоактивные отходы, на своей территории. Ведь любая утечка таких реально и потенциально опасных материалов грозила бы очень серьезными последствиями – в том числе и потому, что никогда нельзя исключать интерес к этим материалам со стороны террористических групп. Плюс к этому Россия абсолютно открыта для международных проверок, офицеры МАГАТЭ практически в ежедневном режиме осуществляют свой собственный контроль в этой сфере. Поэтому никаких фактических оснований для обвинений в адрес России нет – да в Госдепе их и не приводят", – отметил Александр Гусев.

По его словам, чтобы помочь довести до конца расследование отравления Александра Литвиненко, Соединенным Штатам лучше обратить внимание на другое.

"Учет и контроль хранения и перемещения радиоактивных материалов на территории некоторых других стран, в том числе и самих Соединенных Штатов, если сравнивать их с российской системой учета и контроля, явно оставляют желать лучшего. Поэтому мой посыл такой: американским представителям не стоит искать соринки в нашем глазу – пусть лучше обратят внимание на то, как хранятся радиоактивные материалы в других странах, в том числе в самих США, а также в Великобритании, где и произошло отравление господина Литвиненко радиоактивным полонием. Искать же "след" этого отравления в России – это, если вспомнить известную поговорку, все равно, что искать черную кошку в темной комнате, особенно если этой кошки там нет", – заключил Александр Гусев.

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию, где умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Британская сторона заявила, что это произошло после совместного чаепития с российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Основным подозреваемым проходит Луговой. Он отрицает обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве заявляли, что дело политизировано, а расследование непрозрачно.