Политолог объяснил, почему нынешняя украинская власть теряет рейтинг

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала скорый "политический конец" нынешней власти в Киеве. Крымский политолог Денис Батурин оценил в эфире радио Sputnik политическое соперничество на Украине.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующей украинской власти, в частности, фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), через полгода наступит "политический конец". Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Украины, сообщает УНИАН.

Высказывание Тимошенко прозвучало в ответ на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова о том, что она "продвигает идеи Кремля" на Украине. По его словам, своими заявлениями она якобы мешает украинской стороне вести переговоры о блокировании строительства "Северного потока-2".

Тимошенко же заявила, что Порошенко понял, кто его главный оппонент на президентских выборах. Она также отметила, что Герасимов в своей речи совершенно не думал о проблемах страны, а лишь пытался ее дискредитировать.

"Обратите внимание, что он 90% в своем темнике посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил об Украине. Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах. Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев – политический конец", – отметила Тимошенко, подчеркнув, что нынешняя власть ответит за каждое преступление, совершенное против украинского народа.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik оценил политическое соперничество на Украине.

"В ближайшее время, до избирательной кампании, мы будем свидетелями еще более удивительных заявлений. Тем не менее, БПП, конечно, теряет свое влияние, свои рейтинги. Причины совершенно очевидные. С одной стороны, это приближение избирательной кампании, где Порошенко будет выдвигаться. С другой стороны, объективная реальность и в экономике, и в политической сфере, и на международном фронте. "Блок Петра Порошенко" как партия власти предлагает определенную идеологию и взгляды на существующую ситуацию, но не предлагает серьезных мер по выходу из кризисных ситуаций. Со стороны Тимошенко это все элементы политической борьбы, и заявления любого лидера политической партии на Украине будут подобного характера. Насколько они соответствуют действительности, покажет время. Но падение рейтинга ведущих политических партий, тем более партии власти – это очевидно. Более благоприятная ситуация для "Батькивщины" тоже очевидна", – считает Денис Батурин.