РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог объяснил, почему нынешняя украинская власть теряет рейтинг

(обновлено: 11:14 02.10.2018)
06320
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала скорый "политический конец" нынешней власти в Киеве. Крымский политолог Денис Батурин оценил в эфире радио Sputnik политическое соперничество на Украине.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующей украинской власти, в частности, фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), через полгода наступит "политический конец". Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Украины, сообщает УНИАН.

Акция протеста у Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Катастрофически низкая легитимность". Политолог оценил рейтинг Порошенко

Высказывание Тимошенко прозвучало в ответ на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова о том, что она "продвигает идеи Кремля" на Украине. По его словам, своими заявлениями она якобы мешает украинской стороне вести переговоры о блокировании строительства "Северного потока-2".

Тимошенко же заявила, что Порошенко понял, кто его главный оппонент на президентских выборах. Она также отметила, что Герасимов в своей речи совершенно не думал о проблемах страны, а лишь пытался ее дискредитировать.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Вопрос терминологии, или Как "взбесить" Порошенко

"Обратите внимание, что он 90% в своем темнике посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил об Украине. Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах. Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев – политический конец", – отметила Тимошенко, подчеркнув, что нынешняя власть ответит за каждое преступление, совершенное против украинского народа.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik оценил политическое соперничество на Украине.

"В ближайшее время, до избирательной кампании, мы будем свидетелями еще более удивительных заявлений. Тем не менее, БПП, конечно, теряет свое влияние, свои рейтинги. Причины совершенно очевидные. С одной стороны, это приближение избирательной кампании, где Порошенко будет выдвигаться. С другой стороны, объективная реальность и в экономике, и в политической сфере, и на международном фронте. "Блок Петра Порошенко" как партия власти предлагает определенную идеологию и взгляды на существующую ситуацию, но не предлагает серьезных мер по выходу из кризисных ситуаций. Со стороны Тимошенко это все элементы политической борьбы, и заявления любого лидера политической партии на Украине будут подобного характера. Насколько они соответствуют действительности, покажет время. Но падение рейтинга ведущих политических партий, тем более партии власти – это очевидно. Более благоприятная ситуация для "Батькивщины" тоже очевидна", – считает Денис Батурин.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена