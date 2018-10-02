Депутат ГД прокомментировал слова Климкина о "ядерном оружии РФ в Крыму"

Глава МИД Украины Павел Климкин заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму. Причину такого высказывания разъяснил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие на Крымском полуострове. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ATR.

По его мнению, Россия превратила Крым в одну огромную военную базу. "У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", – сказал министр.

Климкин считает, что именно оттуда Россия поставляет оружие и военную технику в Сирию.

Он также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма". "Есть такая идея – сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", – заявил украинский министр.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал подозрения, высказанные Павлом Климкиным.

"Министр иностранных дел Украины славится своими бредообразными высказываниями в адрес нашей страны. Он пытается в очередной раз привлечь внимание к России как к врагу, злу, что не соответствует действительности, перенести центр тяжести от своих внутренних проблем к внешним. Сегодня власти Украины понимают, что народу с каждым днем все больше надоедает жить в таком хаосе, когда воинствующие националистические круги вершат судьбы людей, устанавливают свои законы. И чтобы удержаться у власти, руководство Украины делает такие заявления, рассчитывая на помощь блока НАТО, хотя, я думаю, там все понимают, что это бред", – сказал Юрий Швыткин.

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного там после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".