Эксперт: Украина сама виновата в ситуации с транзитом газа

В Киеве опасаются за транзит газа после запуска второй нитки "Турецкого потока". Эти опасения прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода "Турецкий поток" приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины, уверен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Нить (вторая – ред.) "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же – это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", – сказал глава украинской компании в эфире телеканала "Прямой".

Он также посетовал, что Киеву тяжело вести переговоры с Анкарой по этому вопросу, и выразил надежду на то, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину.

Опасения главы "Нафтогаза" в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Опасения недостаточно оправданы, потому что даже с вводом второй нитки "Турецкого потока" мы не сможем уйти от транзита через Украину. Более того, даже когда построим вторую нитку "Северного потока", все равно определенная часть газа должна подаваться транзитом через Украину. Конечно, объемы будут не такими, как раньше, но, тем не менее, в полной мере мы без Украины не обойдемся. Что касается будущего снижения объемов, они сами в этом виноваты: в свое время, когда была первая "газовая война", когда украинцы отбирали газ и поставили этим в тяжелое положение всю Европу, было принято правомерное решение найти варианты минимальной зависимости от транзита через Украину. Украинским партнерам надо вести себя прилично, тогда можно о чем-то говорить, потому что народ уж больно ненадежный. К тому же газотранспортная система Украины была построена уже много лет назад, за это время каких-то серьезных вложений в реконструкцию и поддержание этой системы не было. Чтобы нам обеспечивать нормальную бесперебойную подачу газа в Европу, надо иметь свои газопроводы, более новые", – отметил Геннадий Шмаль.

Энергетический проект "Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток. Первая предназначена для поставок топлива турецким потребителям. Вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце мая стало известно, что "Турецкий поток" будет продлен до Болгарии. Кроме того, в Будапеште выразили надежду, что газопровод достроят до Венгрии. Ожидается, что вторую нитку "Турецкого потока" введут в эксплуатацию в конце 2019 года.