Мнение: Трамп стремится балансировать на грани войны с Китаем

Пекин назвал провокацией инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море. Нынешняя американская доктрина предусматривает конфронтационные отношения с Китаем, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Пекин требует от Вашингтона немедленно прекратить провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин после произошедшего в воскресенье инцидента с китайским и американским военными кораблями.

Она призвала американцев "немедленно исправить свои ошибки", "чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе". По ее словам, КНР намерена предпринимать все необходимые действия для защиты национального суверенитета и безопасности.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Соединенные Штаты не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, постоянно прибегают к провокационным действиям. Она указала на то, что США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу китайскому суверенитету и причиняют ущерб стабильности в регионе.

По словам представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна, в воскресенье эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая проследовал на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от боевого корабля ВМС США, выполнявшего миссию по обеспечению свободы навигации близ спорных островов в Южно-Китайском море.

В ответ в Пекине заявили, что американский эсминец самовольно вошел в акваторию, а китайский военный корабль сразу же предпринял необходимые действия: провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть воды.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень считает действия США опасными.

"США достаточно давно присутствуют в этом водном пространстве и постоянно провоцируют Китай. К тому же и инициатива пошлинного режима исходила от США. У Трампа изначально во время предвыборной кампании была позиция – вытеснить Китай с международной арены в смысле финансового, экономического, политического влияния. Доктрина Трампа как раз предусматривает обострение отношений с Китаем. В наше сложное время, когда мир так тесен, когда вооружение столь развито, ошибочно и рискованно балансировать на грани войны. А Трамп к этому все и ведет. Но сегодняшнее глобальное пространство устроено так, что здесь любое неловкое движение может привести к всемирному суициду. Поэтому хочется надеяться, что отношения между Китаем и США не дойдут до военных столкновений. Скорее всего и не дойдут. Но, с другой стороны, ожидать хоть какого-то потепления между этими двумя странами, по крайней мере, в период президентства Трампа, совершенно не приходится. Это два крупных конкурирующих начала на экономическом и политическом поле", – сказал Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

Китай и ряд стран региона, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, спорят по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.