Эксперт: мир с замиранием сердца следит за тем, что происходит в онкологии

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018

Нобелевская премия по медицине присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за создание противораковой терапии. В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отметил важность разработок ученых.

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака.

"Основополагающие открытия двух лауреатов – важная веха в нашей борьбе против рака", – отметили в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте.

Одна из самых главных проблем в онкологии – то, что злокачественные опухоли в большинстве случаев не распознаются иммунной системой.

В 1992 году японский ученый-иммунолог Тасуку Хондзё обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки "ухитряются" блокировать, становясь "невидимыми" для иммунных клеток. Позже были разработаны лекарственные антитела, блокирующие способность раковых клеток "выключать" PD-1, и тем самым возвращающие организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году американский специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве ингибитора (подавляющего элемента) для Т-клеток. В следующем году команда ученых под руководством Эллисона разработала антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов.

В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отметил важность разработок ученых.

"Весь мир с замиранием сердца следит за тем, что будет происходить в онкологии в ближайшее время. Надо сказать, что такие методы лечения, как хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, по большому счету, исчерпывают себя — уже виден предел их возможностей. Видны проблемные моменты, связанные с последствиями применения этих методов, побочные эффекты. Конечно, ученые всего мира ищут новые способы лечения рака: кто-то ищет вакцину, кто-то программирует клетки. А кто-то занимается иммуноонкологией. И это совершенно новое направление для человечества", — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Иммуноонкологические препараты появились не так давно, и пока это очень дорогое лечение, продолжает эксперт.

"Смысл в том, что с опухолью борется иммунитет, которому помогают специальные препараты. Пока это очень дорогое лечение. Во многих странах мира оно еще не доступно. В России только начинают появляться такие технологии. Надо сказать, что эффект виден, но до конца этот метод лечения пока не изучен. Хотя некоторые иммунопрепараты уже входят в стандарты оказания медицинской помощи и постепенно становятся рутинной практикой онкологов", — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов).