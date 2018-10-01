Политолог: награждая Олланда, Порошенко исполняет "политический завет"

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы экс-президенту Франции Франсуа Олланду.
"Имею честь вручить бывшему президенту Франции Франсуа Олланду высокую государственную награду – Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", – написал Порошенко в Facebook.
Орден Свободы вручается гражданам Украины и других стран за заслуги в утверждении независимости Украины.
Президент Украины также помянул о книге, написанной Олландом. "Ваши воспоминания о минском процессе в 2015 году в книге Les leçons du pouvoir ("Уроки власти") хорошо отражают ту сложную и ответственную миссию… Ваша книга для меня является дополнительной мотивацией вернуться к изучению французского языка", – отметил Порошенко.
По его словам, после перевода книги на украинский язык Олланд снова приедет в Киев, чтобы ее презентовать.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал действия лидера Украины.
"Вероятно, Петр Порошенко пользуется политическими заветами (экс-президента Украины) Виктора Ющенко, который часто раздавал государственные награды Украины иностранным политикам, пытаясь таким образом укрепить свои политические контакты с мировыми, в частности с европейскими, лидерами. Видимо, Порошенко пытается использовать имеющийся у него ресурс, чтобы как-то налаживать отношения с представителями Европы, даже с экс-президентами. И пока Петр Порошенко имеет право раздавать награды, он наверняка будет этим пользоваться в ходе своей предвыборной кампании. Кстати, Виктор Ющенко активно раздавал государственные награды иностранным гражданам и гражданам Украины под конец своей президентской каденции – прямо-таки накануне активной фазы избирательной кампании. Так что Петр Порошенко в этом смысле не первый", – сказал Иван Мезюхо.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.