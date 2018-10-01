Политолог: награждая Олланда, Порошенко исполняет "политический завет"

Украинский лидер Петр Порошенко вручил экс-президенту Франции Франсуа Олланду орден Свободы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, вручение наград во время предвыборной кампании становится в Киеве традицией.

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы экс-президенту Франции Франсуа Олланду.

"Имею честь вручить бывшему президенту Франции Франсуа Олланду высокую государственную награду – Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", – написал Порошенко в Facebook.

Церемония награждения Франсуа Олланда, которая состоялась в Киеве, транслировалась также в прямом эфире украинских телеканалов.

Орден Свободы вручается гражданам Украины и других стран за заслуги в утверждении независимости Украины.

Президент Украины также помянул о книге, написанной Олландом. "Ваши воспоминания о минском процессе в 2015 году в книге Les leçons du pouvoir ("Уроки власти") хорошо отражают ту сложную и ответственную миссию… Ваша книга для меня является дополнительной мотивацией вернуться к изучению французского языка", – отметил Порошенко.

По его словам, после перевода книги на украинский язык Олланд снова приедет в Киев, чтобы ее презентовать.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал действия лидера Украины.

"Вероятно, Петр Порошенко пользуется политическими заветами (экс-президента Украины) Виктора Ющенко, который часто раздавал государственные награды Украины иностранным политикам, пытаясь таким образом укрепить свои политические контакты с мировыми, в частности с европейскими, лидерами. Видимо, Порошенко пытается использовать имеющийся у него ресурс, чтобы как-то налаживать отношения с представителями Европы, даже с экс-президентами. И пока Петр Порошенко имеет право раздавать награды, он наверняка будет этим пользоваться в ходе своей предвыборной кампании. Кстати, Виктор Ющенко активно раздавал государственные награды иностранным гражданам и гражданам Украины под конец своей президентской каденции – прямо-таки накануне активной фазы избирательной кампании. Так что Петр Порошенко в этом смысле не первый", – сказал Иван Мезюхо.

В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению Минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.