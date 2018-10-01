Военный эксперт оценил возможности миномета и самоходки "Набросок"

Госиспытания самоходной артиллерийской установки и миномета "Набросок" завершат к концу года. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что совсем скоро орудия начнут поступать в войска.

Государственные испытания миномета и самоходной артустановки, созданных в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", завершатся к концу 2018 года, следует из документации, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Согласно контрактным документам, подписанным исполнителем данных работ – нижегородским ЦНИИ "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), предварительные испытания миномета "Набросок-Дрок" и самоходной артиллерийской установки калибра 120 мм "Набросок-Флокс" начались еще в январе 2018 года.

Соглашения предусматривают, что госиспытания и утверждение конструкторской документации для серийного производства этих орудий завершатся к 25 ноября 2018 года.

Ранее главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил в интервью российским СМИ о разработке комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что в течение года комплексы начнут поступать в войска.

""Набросок" – это название целого семейства опытно-конструкторских работ, в которые входит создание и самоходного миномета на колесном шасси, и создание артиллеристских орудий на колесных и гусеничных шасси. Если говорить об артиллерии, то это калибр 120 мм. А миномет – исполнением в двух калибрах: батальонный комплект – 82 мм и полковой комплект – 120 мм. Шасси или самоходные платформы – колесные и гусеничные, которые будут использоваться, – это уже отработанные изделия. Например, шасси бронированного автомобиля "Тигр" или шасси бронированного автомобиля семейства "КамАЗа". Так что, думаю, в течение года испытания будут полностью завершены, и начнутся серийные поставки этих изделий в вооруженные силы", – сказал Виктор Мураховский.

По его словам, самоходные орудия могут более эффективно выполнять боевые задачи.

"Минометы, которые в настоящее время используются в сухопутных войсках, не самоходные, их перевозят на грузовике. Для того, чтобы сделать выстрел, необходимо его снять с грузовика, развернуть на огневой позиции и приступить к стрельбе, а чтобы покинуть огневую позицию, опять нужно грузить на машину – требуется значительное время. Самоходные комплексы, которые сейчас испытываются и будут поступать в войска, позволяют развернуться в кратчайшие сроки, буквально в течение 3-4 минут. То есть развертывание на позиции, быстрый огневой налет, затем свертывание и уход с боевой позиции, чтобы не попасть под воздействие противника – самоходные минометы и артиллеристские орудия нового поколения позволяют такие задачи выполнять эффективно", – отметил военный эксперт.