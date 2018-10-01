Эксперт: власти ЕС "кровно заинтересованы" в разоружении боевиков в Сирии

В ООН высказали мнение, что страны ЕС будут готовы вложить средства в программу разоружения боевиков в Сирии. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik перечислил причины, побуждающие европейцев поддержать эту программу.

Многие страны ЕС заинтересованы в том, чтобы сирийские беженцы возвращались на родину, и будут готовы вложить средства в программу разоружения боевиков, которая будет способствовать этому процессу, рассказал РИА Новости помощник генерального секретаря ООН по верховенству права и учреждениям безопасности Александр Зуев.

"Со всех сторон странам-донорам (членам ЕС) это выгодно – одним для политического капитала, другим – по социально-экономическим причинам. У третьих, как у Франции или Великобритании, есть историческая ответственность – они были традиционно на Ближнем Востоке активно вовлечены", – сказал Зуев.

"Я уверен, что многие западноевропейские страны, а у нас есть очень крупные доноры, такие как Швеция, Германия, Норвегия, Голландия, Франция – они заинтересованы, чтобы остановить потоки миграции с Ближнего Востока вообще и из Сирии конкретно", – добавил помощник генсека.

Он пояснил, что у департамента, который он возглавляет, есть специальный отдел, занимающийся разоружением, демобилизацией и реинтеграцией участников вооруженных формирований в общество. Однако на данный момент юридических оснований для начала такого процесса в Сирии нет – "нет ни мандата от Совета Безопасности, ни запроса от правительства Сирийской Арабской Республики", утонил Зуев.

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в возможной программе разоружения боевиков в Сирии могут принять участие не только те страны, которые были названы помощником генерального секретаря ООН.

"Я думаю, что в этом так или иначе заинтересованы все страны ЕС, потому что Евросоюз внутри себя не имеет границ, и мигранты из Сирии, приехав в одну страну, могут потом переехать в другую. Поэтому не только те европейские страны, которые принимают основную массу мигрантов, и где уже были зафиксированы те или иные связанные с этим инциденты, заинтересованы в прекращении этого потока и возвращении хотя бы какой-то части мигрантов на родину. Я думаю, что к этому присоединятся и другие европейские страны, когда они увидят, что эта схема работает", – сказал Араик Степанян.

По его словам, есть и другая причина, которая может побудить европейские страны участвовать в восстановлении Сирии.

"Европейцам выгодно вернуть домой сирийских беженцев, чтобы снизить социальную напряженность в собственных странах. Мы видим, что происходит, например, в Германии, где партии, выступающие против приема мигрантов, добиваются успеха на местных выборах. В Дании, Голландии, Франции и других странах также наблюдается своего рода возрождение правых партий. Поэтому правящие круги в этих странах кровно заинтересованы в том, чтобы как можно скорее снять эту социальную напряженность, вернув на родину сирийских беженцев", – считает Араик Степанян.