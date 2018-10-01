Пригожин о смерти Азнавура: уходит плеяда фантастических людей

На 95-м году жизни скончался известный французский шансонье Шарль Азнавур. Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в эфире радио Sputnik эту печальную новость, отметил, что Азнавур работал до последнего дня.

Шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-агента музыканта.

© AP Photo / Francois Mori Шарль Азнавур и Хафсия Херци на церемонии открытия каннского кинофестиваля

Сообщается, что Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

В конце апреля Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж, и состояние его здоровья пришло в норму. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik назвал Азнавура настоящим шансонье, который оставил после себя огромный след.

"Грустная новость. Уходит эпоха, плеяда фантастических, мужественных, красивых, импозантных и талантливых людей. Это очень печально. Буквально только что мои друзья объявили его концерт в Ташкенте. Судя по всему, он не собирался уходить. Несмотря на его преклонный возраст, он гастролировал до последнего дня. Представляете, какое счастье в 94 быть востребованным, чтобы люди ходили на концерты. Это фантастика, это потрясающе, это мечта, наверное, любого человека. Его, я думаю, тема пенсии вообще не волновала. Он работал всю жизнь, он приезжал в Москву, он выступал. Это и есть настоящий шансонье – человек, который поет песни. Это гордость армянского народа, гордость Франции. И вообще этот человек сумел оставить после себя сумасшедший след", – сказал Иосиф Пригожин.

© РИА Новости / PAN Photo Перейти в фотобанк Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает на своем концерте в Ереване

Шарль Азнавур – французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.

Музыкант являлся командором французского ордена Почетного легиона и носил звание Национального героя Армении. Его наградили орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга (за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.