Эксперт прокомментировал победу лауреатов Нобелевской премии по медицине

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018

Нобелевская премия по медицине присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новые методы лечения рака. В эфире радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что премия заслуженно досталась ученым-практикам.

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака.

"Основополагающие открытия двух лауреатов – важная веха в нашей борьбе против рака", – отметили в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте.

Одна из самых главных проблем в онкологии – то, что злокачественные опухоли в большинстве случаев не распознаются иммунной системой.

В 1992 году японский ученый-иммунолог Тасуку Хондзё обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки "ухитряются" блокировать, становясь "невидимыми" для иммунных клеток. Позже были разработаны лекарственные антитела, блокирующие способность раковых клеток "выключать" PD-1, и тем самым возвращающие организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году американский специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве ингибитора (подавляющего элемента) для Т-клеток. В следующем году команда ученых под руководством Эллисона разработала антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов.

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что премия заслуженно досталась ученым-практикам.

"На мой взгляд, Нобелевский комитет все больше уклоняется в практическую ценность открытия, а не в какие-то далекие теоретические взгляды. И в данном случае Нобелевская премия по медицине закономерна. И профессор Эллисон, и профессор Хондзё имеют наработки в области регуляции иммунитета. Они установили, какие части иммунитета блокируются клетками опухолей, чтобы спастись от убийственного действия иммунной системы – так получаются метастазы, и сама опухоль получает возможность расти. Например, профессор Эллисон выделил белок CTLA-4, его молекулы на поверхности клеток управляют паразитирующими клетками – фактически целеуказателями для убийственной системы иммунитета. Эллисон со своей командой реализовали это в виде моноклональных антител, которые блокируют действие опухоли на иммунный ответ. Ученые продемонстрировали это на мышах – удалось вылечить несколько видов опухолей. Профессор Хондзё фактически работал в том же русле, но с белком PD-1. Связываясь с другим белком, он тормозит атаку лимфоцитов. Его блокада моноклональными антителами возвращает организму способность блокировать рост опухолей", – сказал Владислав Жемчугов.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов).