Эксперт прокомментировал победу лауреатов Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака.
"Основополагающие открытия двух лауреатов – важная веха в нашей борьбе против рака", – отметили в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте.
Одна из самых главных проблем в онкологии – то, что злокачественные опухоли в большинстве случаев не распознаются иммунной системой.
В 1995 году американский специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве ингибитора (подавляющего элемента) для Т-клеток. В следующем году команда ученых под руководством Эллисона разработала антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов.
В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что премия заслуженно досталась ученым-практикам.
"На мой взгляд, Нобелевский комитет все больше уклоняется в практическую ценность открытия, а не в какие-то далекие теоретические взгляды. И в данном случае Нобелевская премия по медицине закономерна. И профессор Эллисон, и профессор Хондзё имеют наработки в области регуляции иммунитета. Они установили, какие части иммунитета блокируются клетками опухолей, чтобы спастись от убийственного действия иммунной системы – так получаются метастазы, и сама опухоль получает возможность расти. Например, профессор Эллисон выделил белок CTLA-4, его молекулы на поверхности клеток управляют паразитирующими клетками – фактически целеуказателями для убийственной системы иммунитета. Эллисон со своей командой реализовали это в виде моноклональных антител, которые блокируют действие опухоли на иммунный ответ. Ученые продемонстрировали это на мышах – удалось вылечить несколько видов опухолей. Профессор Хондзё фактически работал в том же русле, но с белком PD-1. Связываясь с другим белком, он тормозит атаку лимфоцитов. Его блокада моноклональными антителами возвращает организму способность блокировать рост опухолей", – сказал Владислав Жемчугов.
Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло также 10 декабря.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов).