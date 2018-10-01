"Мания величия". Эксперт о заявлении экс-главы MI6 про "помощь" Путину

Экс-глава MI6 Ричард Дирлав заявил, что сожалеет из-за "помощи" Владимиру Путину в 2000 году, рассказав о совместном походе в Мариинский театр Путина и тогдашнего британского премьера Тони Блэра. Слова Дирлава объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Николай Топорнин.

В Кремле не знали о том, что британская разведка MI6 дает разрешения своим премьерам на проведение каких-либо мероприятий, например, на поход в театр с главами других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова экс-главы MI6 Ричарда Дирлава о походе в 2000 году президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Мариинский театр.

"Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", – ответил Песков на просьбу оценить заявление Дирлава.

Ранее, как сообщило издание The Times, экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал, что в 2000 году "один из высокопоставленных сотрудников спецслужб в Лондоне обратился к нему с просьбой о помощи со стороны MI6": сотрудник поинтересовался, захочет ли Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным.

По словам Дирлава, они долго обсуждали приглашение, но приняли его, после чего "сильно пожалели" о своем решении, так как этот случай существенно укрепил репутацию нового российского президента.

"Но не забывайте, что это был период достаточно хороших отношений с Россией. Потом стали появляться небольшие проблемы, небольшие проблемы становились большими проблемами", – сказал экс-глава MI6.

Дирлав возглавлял спецслужбу в 1999-2004 годах.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik предположил, с какой целью Ричард Дирлав сделал эти заявления.

"Может, просто хочет привлечь внимание к своей фигуре, может быть, у него какие-то планы: получить назначение, занять должность. Сейчас в Британии выгодно демонстрировать антироссийскую риторику в русле политики (премьер-министра) Терезы Мэй. Странно вообще-то, что человек вдруг начинает вспоминать о том, что было 18 лет назад. Может быть, у него вдруг обострилось самомнение, может, его поразила мания величия. В любом случае можно только удивляться такому заявлению", – отметил Николай Топорнин.

Он усомнился в том, что экс-глава MI6 абсолютно точно излагает события 18-летней давности.

"Блэр тогда приезжал, они с Путиным действительно вместе ходили в Мариинский театр. Наверное, это было проявление желания улучшить взаимоотношения, тогда же не было таких конфликтов и противоречий, как сейчас. Но руководитель британской разведки, на мой взгляд, явно никоим образом не мог сыграть в этом определяющую роль. А теперь, 18 лет спустя, можно, конечно, рассказывать все что угодно и говорить: вот, дескать, на самом деле это я сделал – сейчас уже доказать или опровергнуть это практически невозможно. Не думаю, что нужно это заявление рассматривать всерьез: человек просто старается напомнить о себе. Но мне кажется, он несколько переоценивает и свою роль, и свои скромные возможности", – сказал Николай Топорнин.