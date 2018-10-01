Футбольный эксперт: уход Акинфеева – существенная потеря для сборной

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу. Футбольный эксперт Аркадий Якушев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Акинфеева и назвал возможные кандидатуры нового вратаря сборной.

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу.

Акинфеев дебютировал в национальной команде в 2004 году, всего на его счету 112 матчей за сборную. В 2008-м он стал бронзовым призером Чемпионата Европы.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", – цитирует 32-летнего футболиста сайт ЦСКА.

Акинфеев добавил, что для него было честью возглавлять сборную на домашнем ЧМ в этом году. Он назвал это пиком своей карьеры в национальной команде.

Также спортсмен рассказал, что с каждым годом все труднее играть "на два фронта", переносить большие нагрузки, все больше времени требуется на восстановление после травм. Пришло время уступить дорогу молодым, добавил он.

При этом Акинфеев заявил, что уходит со спокойной душой, так как в стране много перспективной молодежи.

"Некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады", – заключил он.

Футбольный эксперт Аркадий Якушев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Акинфеева уйти из российской сборной.

"Судя по словам Игоря Владимировича (Акинфеева), ему уже сложно переносить максимальные нагрузки, "играть на два фронта", так сказать. 32 года – это довольно серьезный возраст для футбола… Потеря для сборной, безусловно, существенная. Поскольку сборная теряет не только очень хорошего вратаря высокого уровня, но и капитана. Это человек, который обладает выдающимися волевыми качествами, а это серьезный фактор, он способен влиять на происходящее на поле и на игроков команды. Взять хотя бы нашу победу над сборной Испании на ЧМ-2018, эта победа была волевая", – сказал Аркадий Якушев.

Он также дал свой прогноз, кто мог бы заменить Акинфеева в качестве вратаря сборной России.

"На мой взгляд, в качестве вратаря Акинфеева мог бы заменить Андрей Лунев – вратарь "Зенита". Помимо него есть еще два вратаря – Гильерме Маринато ("Локомотив" – ред.) и Антон Шунин ("Динамо" – ред.). Все три вратаря играют в нашей лиге. Но последние два – ровесники Акинфееву. А Лунев – молодой, амбициозный, он очень сильно мотивирован. Поэтому, я думаю, он способен со временем полноценно заменить Игоря Акинфеева", – отметил футбольный эксперт.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. Занимает 15-е место в списке лучших голкиперов XXI века по версии IFFHS.