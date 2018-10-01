"Коллективное мышление или…". Футуролог о новой технологии передачи мыслей

Американские ученые создали первую в мире сеть для передачи мысленных сигналов. В эфире радио Sputnik футуролог Сергей Москалев предположил, какими могут быть последствия новой технологии для человечества.

В США впервые в лабораторных условиях создали сеть из трех участников, в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы "от мозга к мозгу". Об этом сообщается в обзоре Массачусетского технологического института.

Эксперимент провели исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле. Для построения "мозговой сети" ученые использовали электроэнцефалографические датчики, позволяющие регистрировать показатели мозговой активности, а также аппараты транскраниальной (через кости черепа) магнитной стимуляции – технологии, с помощью которой можно передавать сигналы непосредственно в мозг.

Ученые уже использовали этот механизм в 2015 году для подключения двух человек через интерфейс "мозг-мозг", испытуемые при этом участвовали в игре, где нужно дать ответы на 20 вопросов.

На следующем этапе ученые решили расширить круг участников "разговора". Сеть, которую они назвали BrainNet, позволяет небольшой группе людей, каждый из которых находился в отдельной комнате лаборатории, совместно играть в игру типа "тетрис".

Исследователи заявляют, что точно так же можно организовать взаимодействие не только в пределах лаборатории, но и через интернет, тем самым позволив наладить "облачное взаимодействие между мозгами в глобальном масштабе".

В эфире радио Sputnik футуролог, руководитель проекта "Футура.ру" Сергей Москалев предположил, какими могут быть последствия новой технологии.

"Интернет в свое время, например, изменил мир, психологию людей и так далее. Теперь появляется новая технология передачи мысленных сигналов. И мы не знаем, какие возникнут эффекты, если, например 100 человек начнут быстро обмениваться мыслями. Что это породит? Возможно, новое коллективное мышление. Возможно, мы все перестанем разговаривать друг с другом… Новая технология всегда базируется на какой-то движущей силе: есть внутренняя потребность, и она обслуживается технологическими решениями. Таким важным трендом у людей является понятие связанности. То есть вы хотите быть связанным со своим ребенком, с родителями, с друзьями. Предполагается возможность постоянной связанности. Мне видится, что эти открытия – попытка связать ум одного человека с умом другого – базируются именно на этой движущей силе. Но что может породить эта технология, когда станет массовой, мы пока себе даже представить не можем", – сказал Сергей Москалев.