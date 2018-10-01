Украинский политик: "Укрзализныця" прошла точку невозврата

Средний возраст электровозов на Украине составляет 40 лет, сообщили СМИ. Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что в трудной ситуации оказалась вся транспортная сеть страны.

В "Укрзализныце" раскрыли информацию о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов, большинство из которых старше тридцати лет, сообщает украинский Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что средний возраст грузовых электровозов на Украине составляет сорок лет, среди которых "моложе" восьми лет лишь тридцать один электровоз. Локомотивов, которым более тридцати лет – 857.

Средний возраст грузовых тепловозов составляет 31 год, однако "Укрзализныця" не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет, при этом старше тридцати лет – 297 тепловозов.

Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад, и при этом 331 электровоз "старше" тридцати лет.

Самыми "молодыми" являются пассажирские тепловозы, средний возраст которых 28 лет и среди которых также нет машин до восьми лет.

Также отмечается, что в 2019 году "Укрзализныця" собирается списать около ста локомотивов.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik изложил свой взгляд на ситуацию.

"Нынешнюю власть интересуют только ее личные проблемы, а железная дорога брошена на произвол судьбы. Не обновляется подвижной парк, не стимулируется производство собственной продукции, начали приобретать втридорога американскую продукцию, но ее количество недостаточно, чтобы обновить парк. Все приходит в запустение. Многие специалисты говорят о том, что уже пройдена точка невозврата, потому что нужно не только обновление парка, но необходим серьезный ремонт путей да и обновление самой ремонтной базы. Те суммы, которые для этого нужно выделить, для государства непосильны, а частные инвесторы не вкладывают деньги, потому что не видят перспективы в Украине. У страны – очень большие долги, и никто же не будет вкладывать деньги в страну, которая того гляди объявит технический дефолт. Поэтому все и сыплется", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, ситуация характерна для транспортной инфраструктуры Украины в целом.

"Такая ситуация – не только с железными дорогами, но и с автодорожной сетью. Украина всегда считала, что у нее есть очень хорошее преимущество – это транзит. Но это преимущество мы сейчас теряем, в том числе мы не участвуем в таком большом проекте как "Новый шелковый путь", который объявлен Китаем, он идет мимо Украины. Многие, к сожалению, уже смотрят на Украину как не территорию, которая им не интересна", – отметил Владимир Олейник.