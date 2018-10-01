Военный эксперт рассказал, почему американцы критикуют ВСУ

Американский офицер обвинил солдат ВСУ в непрофессионализме. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что профессиональные качества украинских военных – тема для дискуссий в США.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире ObozTV упрекнул украинских военных в непрофессионализме.

Так офицер отреагировал на заявление украинского эксперта, посетовавшего на проблемы со страховкой для бойцов ВСУ.

Ранее в эфире ObozTV пожелавший остаться анонимным специалист в сфере вооружения рассказал, что солдатам, пострадавшим из-за неправильного использования военной техники, не выплачиваются страховки. По его мнению, таким образом за ошибку наказывают не только украинских бойцов, но и их семьи.

В свою очередь, Табах отметил, что в американской армии подобный непрофессионализм недопустим. Капитан также подчеркнул, что в США ответственность за порчу солдатами техники лежит на плечах командиров, не научивших бойцов дисциплине или определенным навыкам.

"Поэтому, если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию, – это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец", – добавил он.

Проблемы украинской армии офицер объяснил отсутствием профессионализма и набором "вороватых людей".

"Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет <…> Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта "труба" (миномет "Молот" – ред.)", – заключил капитан.

На Украине произошло уже несколько инцидентов с минометами украинского производства "Молот". Так, в конце сентября трое украинских военнослужащих пострадали из-за взрыва миномета в одной из воинских частей в зоне конфликта в Донбассе. Ранее во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва "Молота" погибли трое военных, девять получили ранения.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что профессиональные качества украинских военных были предметом дискуссий в сенате США, однако это не помешало американским властям одобрить продажу ПТРК Javelin Украине.

"Обвинения в адрес ВСУ звучат со стороны тех кругов в США, которые выступают против поставок на Украину высокотехнологичных вооружений. Этот дискурс поднимался на слушаниях в оборонном комитете сената США, когда там обсуждали поставки современных зенитно-ракетных комплексов и переносных противотанковых ракетных комплексов. То есть дискурс, связанный с критикой профессиональных качеств украинских военных, действительно существует. Однако, несмотря на это, противотанковые комплексы Javelin на Украину все-таки поставляются. Это происходит потому, что этот дискурс не имеет довлеющего характера – те круги, которые настроены на усиление ВСУ за счет поставок оружия и финансирования, занимают командные высоты в Вашингтоне. И, соответственно, они либо игнорируют, либо не придают значения объективным недостаткам ВСУ, связанным с качеством подготовки, квалификацией и способностью эксплуатировать современное натовское вооружение", – сказал Борис Рожин.