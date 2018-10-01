"Очевидная глупость". Американист о словах главы МВД про морскую блокаду РФ

Глава МВД США Райан Зинке допустил возможность морской блокады России. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак, комментируя в эфире радио Sputnik высказывание Зинке, обратил внимание на несколько моментов.

США при необходимости могут организовать морскую блокаду России. Об этом заявил глава МВД Соединенных Штатов Райан Зинке на выступлении в Питтсбурге, сообщает Washington Examiner.

"У нас есть возможность благодаря ВМС гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", – сказал Зинке.

По его словам, подобная мера помешает поставкам российских энергоносителей на Ближний Восток. Зинке считает, что продажа энергоресурсов – единственный источник доходов для Москвы. Кроме того, он объяснил активную политику России в ближневосточных странах желанием Москвы продавать нефть и газ так же, как и Европе.

Министр внутренних дел также заявил, что ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. По его словам, существует два варианта решения подобных вопросов.

Зинке считает, что военным вариантом "лучше не пользоваться". Он заявил, что предпочтительнее использовать экономическое давление и вытеснять российские энергоресурсы.

Министр выразил уверенность, что Вашингтон может справиться с такой задачей, поскольку считает США крупнейшим производителем нефти и газа.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что глава американского МВД не имеет никакого отношения к ВМС и организации "морской блокады России".

"В принципе даже не стоит мусолить это феерическое заявление. Чтобы было понятно: МВД США – это такой американский департамент по управлению природными ресурсами, индейскими программами, развитием алеутов, эскимосов и т.д. То есть глава американского МВД – это не только ни разу не силовик, но он даже к морским делам никакого отношения не имеет. Он управляет, грубо говоря, землей, а не водой. Это как если бы, например, глава нашего Росреестра начал рассуждать об американском флоте. Я думаю, вряд ли в Америке кто-нибудь принял бы эти рассуждения всерьез", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Поэтому, по его словам, подобные заявления – это просто несерьезно.

"Эти заявления характеризуют не столько нас, сколько этого человека, который сказал очевидную глупость. Я вообще не думаю, что он часто в своей жизни смотрит на глобус, прежде чем говорить такие вещи. Особенно если учесть, что он заявил о том, что якобы Россия со своими энергоресурсами хочет проникнуть на Ближний Восток. То есть из его слов следует, что Россия своими танкерами повезет нефть в Катар, в Иран и далее – везде… В общем, это заявление просто показывает глупость американского политика такого уровня", – заключил американист.