Политолог: ссылаясь на СССР, Лондон пытается выйти из тупика

Глава МИД Британии Джереми Хант призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную СССР". Все свои действия Лондон инстинктивно объясняет ссылками на Россию или Советский Союз, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу".

"Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать", – сказал Хант, выступая в воскресенье на съезде Консервативной партии.

Он обрушился с критикой на политику ЕС в переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз "наказывает" Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. Ранее страны Евросоюза отклонили так называемый "план Чекерс" британского премьера Терезы Мэй, предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Решение ЕС, по сути, завело переговоры в тупик за полгода до выхода Британии из Евросоюза.

"Урок, который нам преподносит история, ясен. Если вы превратите Евросоюз в тюрьму, желание уйти не будет уменьшаться, а будет расти. И мы не будем единственным узником, который захочет сбежать. Если вы отвергнете руку дружбы, которую вам протянула наш премьер-министр, вы повернетесь спиной к партнерству, которое дало Европе большую безопасность, большую свободу и больше возможностей, чем когда-либо в истории", – подчеркнул Хант.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил позицию Лондона.

"Уже понятно, что Лондон загнал себя в тупик с Brexit'ом – Великобритания оказалась расколота. В то же время британская критика Евросоюза частично обоснована, потому что ЕС вырождается в заскорузлую, консервативную систему во главе с брюссельской бюрократией. И это все вызывает крайнее недовольство в обществе стран, входящих в это образование. То есть здесь британцы действуют на волне общего скептицизма, который проявляется не только в Лондоне. Но здесь есть еще и российский аспект. Получается, что бы ни делала Британия на международной арене, она всегда инстинктивно пытается это обосновать ссылками на СССР или Россию, что для них одно и то же. В этом смысле Россия для них – демонстрация демонического государства, которое им противостоит. Лондон – это самая старая антироссийская кухня в истории. Века XVIII, XIX да и XX – это изобилие всевозможных небылиц о России: медведи на улицах, варварский режим, цари-деспоты – все это сыпалось невообразимым потоком. И сейчас за антироссийской ширмой эта страна пытается решать свои проблемы. Допустим, привлекая образ СССР, пытается как-то продавить свои условия выхода из ЕС", – отметил Андрей Суздальцев.