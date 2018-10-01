Индонезийский журналист: в районе землетрясения хаос

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек. Глава индонезийской Ассоциации независимых журналистов Абдул Манан в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации.

Число погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета The Straits Times.

По данным издания, почти 17 тысяч человек покинули свои дома из-за землетрясений и около 2,4 миллиона понадобится гуманитарная помощь.

Утром в пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе были зафиксированы одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами.

Сейчас правительство делает все возможное, чтобы спасти выживших, которые еще остаются под завалами, и обеспечить всех продовольствием, рассказал глава индонезийской Ассоциации независимых журналистов Абдул Манан в эфире радио Sputnik.

"Ситуация по-прежнему хаотичная, потому что многие остались без дома, у некоторых недостаточно еды. Связь еще не восстановлена, дозвониться сложно. Есть проблемы с электричеством. Не хватает топлива, но правительство пытается поставить его в ближайшее время. Некоторые люди паникуют, потому что у них недостаточно еды. Это сейчас самая большая проблема. Того продовольствия, которое обеспечивают местные власти, недостаточно – в помощи нуждаются около 2 миллионов человек. Но правительство получает международную помощь, чтобы справиться с этой ситуацией. Правительство пытается спасти людей из-под руин зданий – насколько я знаю, еще очень много людей остается под завалами, хотя их точное число неизвестно", – рассказал Абдул Манан.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи.